Ron celebra Dalla con il disco live Lucio!!

Ritratto privato di un "do di petto" : il film di Ron Howard che celebra Pavarotti : C'è un momento che definisce la carriera internazionale di Luciano Pavarotti, lo spartiacque fra il prima e il dopo. È il 2 giugno del 1966, il giorno del debutto al Covent Garden a Londra, quando ...

Mattarella e MacRon celebrano l'amicizia “indistruttibile” tra Italia e Francia : Chambord. Non chiamatele prove di riconciliazione, “non c’è bisogno di fare la pace”, ha detto il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, “perché i rapporti sono storicamente solidi e così profondi che sono stati sempre di straordinaria eccellenza” e “l’amicizia tra Francia e Italia

Mattarella e MacRon nelle celebrazioni per il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il suo omologo francese Emmanuel Macron oggi celebreranno insieme il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, il genio rinascimentale che i due Paesi si sono sempre contesi. Colui che è considerato uno degli italiani più grandi di tutti i tempi, infatti, ha trascorso l'ultima parte della sua vita in Francia e oggi i due capi di Stato lo omaggeranno nella ...

Mattarella va da MacRon per celebrare Leonardo e riportare serenità sull'asse Roma-Parigi : La visita a Parigi del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per il cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci è l’occasione per provare a riportare serenità nei rapporti diplomatici con la Francia. Dopo i litigi sulla Tav, sul sostegno del M5s ai gilet gialli, la disputa Fin

SAN MARCO/ La celebrazione del PatRono di Venezia - oggi - 25 aprile 2019 - : San MARCO Evangelista, la ricorrenza e i festeggiamenti che la Chiesa Cattolica celebra nella giornata del 25 aprile ogni anno.

Celebrazioni 25 aprile - Mattarella depone coRona all'Altare della Patria Diretta : Non lo si può mercificare per qualche poltrona politica come è stato fatto in Umbria. È un diritto riconosciuto a tutti, da Nord a Sud. E se qualcuno pensa di cancellarlo, se pensa di spaccare il ...

Genova - 25 aprile negato - gli attacchini delle coRone. Oggi le celebrazioni ufficiali : Le storie dei volontari che le hanno create e poste nelle strade della Foce dopo il no del Municipio

25 aprile : Zingaretti - 'non iRonizziamo troppo sulle celebrazioni' : Castelvetrano (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) - "Non ironizziamo troppo sul 25 aprile che poi finisce che qualcuno inizia a mettere in discussione la storia". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, parlando con i giornalisti a Castelvetrano (Trapani) dove tra poco terrà un comizio per il

Fortnite riabbraccia gli Avengers - pRonto evento celebrativo per Endgame : La forza intrinseca di Fortnite è senza ombra di dubbio quella di essere un titolo sempre particolarmente attento a tutto quello che accade nel mondo reale, soprattutto per quanto concerne l'ambito dell'intrattenimento a trecentosessanta gradi. Chi ha avuto modo di vivere il Battle Royale nel corso dei suoi quasi due anni di vita lo sa bene: numerosi sono gli eventi a tema che infatti sono stati confezionati dai ragazzi di Epic Games, tutti ...

VeRona : Rotta (Pd) - 'no spazi pubblici a chi celebra Hitler' : Roma, 22 apr. (AdnKronos) - “Presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere come sia stato possibile che il Comune di Cerea abbia concesso un’area pubblica, quale quella della fiera Perfosfati di Cerea, per la festa di primavera ovvero la celebrazione del compleanno di Adolph Hitler nella no

L'incendio? Causato da un corto circuito MacRon celebra i pompieri-eroi : «Esempio» : 'Il Paese e il mondo intero ci hanno osservati e voi siete stati esemplari', 'siete stati l'esempio perfetto di ciò che noi dobbiamo essere'. Grazie ai vigili del fuoco, 'il peggio è stato evitato', ...

Marco Mengoni celebra il ricordo del pugile Muhammad Ali tra synthwave e suoni elettRonici : Da venerdì 5 aprile sarà in rotazione in radio e su tutte le piattaforme Muhammad ALI, il nuovo singolo di Marco Mengoni estratto da ATLANTICO, l’ultimo album di inediti recentemente certificato doppio platino con oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple Music. Dopo il successo di Hola (I say) feat. Tom Walker, disco di platino, Marco torna a sorprendere con un nuovo singolo: Muhammad ALI è un racconto, una dedica al mitico pugile ed un ...

“La Silla” compie 50 anni : il primo osservatorio dell’ESO celebra mezzo secolo di ricerca astRonomica : Fino dalla sua inaugurazione nel 1969, l’osservatorio di La Silla dell’ESO è stato in prima linea nell’astronomia. La sua dote di strumenti all’avanguardia ha permesso agli astronomi di fare scoperte rivoluzionarie e ha spianato la strada alle future generazioni di telescopi. Ancora oggi, dopo 50 anni di osservazioni, i telescopi dell’ESO a La Silla continuano a spostare in avanti i confini dell’astronomia, ...