Cane meticcio | origine e caratteristiche

(Di martedì 7 maggio 2019)Bello, intelligente e dolce, con un buon carattere e tanto affetto da regalare: questo è il, nella maggior parte dei casi. Un animale che non ha nulla da invidiare ai cani di razza. Tutto merito della fortuna? Lo andremo ad appurare, fatto sta che urge subito chiarire come i cani meticci non siano per nulla cani di serie B. Anzi! Molto spesso godono anche di una salute portentosa, molto più che gli esemplari di certe razze magari molto ricercate ma affette da problemi genetici. Andiamo ora a scoprire cosa si intende davvero pere quali sono le sue(altro…)Idee Green.

