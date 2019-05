I robot non ci ruberanno il lavoro

Tassista batte robotaxi : nella guida autonoma i conti non tornano ancora : Marx, Karl, aveva ragione: senza lavoratori da sfruttare, il capitalista non guadagna. O, per dirla in altro modo, è difficile sfruttare un robot. E' la inattesa conclusione, a cui arriva uno studio ...

Tra l'Homme robot e i Presocratici di Angelo Giubileo - Salernonotizie.it : Non ultimo spiccano una sequenza multitasking sull'arte.scienza di un certo Escher e un witz sul Dan Brown meno noto, posthuman... Infine i tempi postumani- si manifestano.... con sublimi modulazioni ...

IA e robotica - Emmanuele Emanuele : non compresa portata epocale : Emmanuele Emanuele:"Manca la comprensione della portata epocale che questo tipo di evoluzione tecnologica sta comportando non soltanto nel mondo del lavoro ma anche nel mondo del rapporto umano e del ...

IA e robotica - Emmanuele Emanuele : non compresa la portata epocale : Roma, 12 apr., askanews, - Lectio Magistralis del Prof. Avv. Emmanuele Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, all'Università Europea di Roma sul tema 'L'intelligenza ...

Il robot della Toyota che non sbaglia una tripla : Non corre, non si smarca, non difende, non salta, è davvero troppo statico e prevedibile. Ma è infallibile ai liberi e da tre punti. Come del resto molti famosi cecchini della pallacanestro a qualsiasi latitudine, a cominciare dal campionato italiano. Per cui, anche per “CUE” varrebbe l'aurea regola: “Dà la palla allo straniero”. Che sia slavo o americano. Lo pagano di più proprio per quello. Così, anche l'ultimo implacabile tiratore “made in ...

Cillian - 2 anni - non può camminare : studenti di robotica gli costruiscono una macchinina giocattolo : A causa di una malattia genetica il bambino non può camminare: per questo degli studenti di una scuola superiore hanno progettato appositamente per lui una macchinina giocattolo che lo renderà autonomo.Continua a leggere

Intervista – Gerd Leonhard : «I robot e le tecnologie controlleranno le nostre vite - ma non riduciamo l’uomo a una macchina» : Nel 1949 George Orwell pubblicò “Nineteen Eighty-Four” uno dei romanzi più famosi della letteratura moderna, offrendoci uno sguardo disincantato verso un mondo dominato dalla tecnologia e da coloro che la possiedono e la controllano. Oggi uno dei principali attori del dibattito tra fattore umano e mondo tecnologico e digitale è il futurista tedesco Gerd Leonhard, una delle personalità più influenti d’Europa e secondo il ...

Preparatevi : "Love death and robots" è la non-serie - piena di sesso e ironia - più incredibile di Netflix : Decidere che un mondo ti interessa di più e concentrarti su quello. Optare per un horror - ma niente ti dice quale puntata sarà un horror se non, appunto, la puntata stessa. Oppure per una comedy. ...

Se il robot dice al paziente : “Nessuna speranza - non tornerai a casa” : Non è facile dire a una persona che sta per morire. Per un medico spesso però è necessario, non lo fa certo a cuor leggero, anche se è parte del suo mestiere. Quando non c’è più niente veramente da fare per il paziente, la terapia estrema è l’aiuto a sostenere l’angoscia dell’abisso che attraversa quella persona....

Usa - robot annuncia a paziente in ospedale : 'Non tornerai a casa - stai morendo' : I robot, in corsia , dovrebbero rappresentare una risorsa, ma non sempre è così. E un esempio di come le macchine non dovrebbero sostituire l'uomo arriva da un ospedale di Fremont, città della Contea di Alameda in California. Nei scorsi giorni, Ernest Quintana, ricoverato in gravi condizioni e la nipote che lo assisteva, sono stai raggiunti nella loro stanza da un robot che li ha informati che il paziente stava morendo e che quindi non sarebbe ...