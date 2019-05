Salvini a Firenze | galera certa per chi spaccia Esposto striscione

Salvini a Firenze per sostenere Bocci. Domenica sarà al Galluzzo : Il vicepremier Matteo Salvini Domenica prossima sarà a Firenze, al Galluzzo , tappa di un appuntamento elettorale per sostenere Ubaldo Bocci , candidato sindaco del centrodestra. L'incontro è in ...

Salvini : «Via i balordi dalle città» Ordinanze a Firenze e Bologna : Partono da Bologna e Firenze le Ordinanze «anti-balordi». Lo ha annunciato il Viminale, spiegando che la prefettura del capoluogo toscano ha mostrato il «cartellino rosso» a chi è stato denunciato in ...

Firenze - furto in casa di Denis Verdini : ladri in azione dal suocero di Matteo Salvini : Il furto si sarebbe verificato nella notte tra sabato e domenica scorsa, nello stesso appartamento che il weekend precedente aveva ospitato il vicepremier Salvini con la nuova fidanzata Francesca, figlia di Verdini, ex parlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia. Ancora da quantificare il bottino.Continua a leggere

Salvini lancia Ubaldo Bocci a Firenze - manager cattolico molto attivo nel sociale : A sostenere Ubaldo Bocci sono tutte le forze del centrodestra fiorentino (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia). manager e membro del cda del Gruppo Azimut (consulenza e gestione patrimoniale), sessantadue anni, Bocci è molto attivo nel mondo del volontariato cattolico cittadino (leggi l'articolo su L'Arno.it). Politicamente si considera un "moderato" e per anni è stato presidente nazionale di Unitalsi, l'associazione di volontariato che da ...

Firenze - Salvini lancia il candidato fra strette di mano e contestazioni : "Accoglienza per tutti" e "Firenze aperta ai migranti". Ma anche "Firenze città della pace". Questi alcuni degli striscioni comparsi questa mattina su alcuni balconi in piazza dei Tigli, nel quartiere ...