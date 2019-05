Reddito di cittadinanza | 130mila rinunce | troppi controlli

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Nicola De Angelis Una valanga di disdette sono arrivati ai Caf italiani di persone che inizialmente volevano ildimentre ora ci rinunciano. La causa sembrerebbero gli eccessiviapplicati sullo stessoPotrebbero essere in molti a voler rinunciare aldidei pentastellati. Infatti, nel mese di maggio sono giunte moltissime richieste di annullamento nei vari Caf del territorio italiano. Molti i fattori che avrebbero portato i cittadini a rinunciare: primo fra tutti il bassissimo importo erogato sulle carte gialle. Soltanto al 16% delle carte è stato concesso un importo superiore ai 750 euro a fronte distrettissimi.In realtà la procedura per rinunciare non era stata prevista, la platea di persone che si sono rivolte a Caf e sedi Inps per poter dimostrare la loro delusione per ilerogato è stata talmente ...

