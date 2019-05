Ballando con le Stelle 2019 | Il Volo ballerini per una notte | puntata 4 maggio VIDEO

dituttounpop

(Di domenica 5 maggio 2019)con le, Ilballerina per una. I tre tenori si esibiscono in un tango () Nella sestadicon le(qui gli ascolti), in onda ieri dalle 20:40 circa su Rai 1 come ogni sabato, gli ospiti principali della serata eper unasono stati il noto gruppo di tenori, Il. Il gruppo inizialmente si è esibito con “A Chi Mi dice”, esibizione di canto che potete guardare qui (ora: 1:46:00).Durante lai tre tenori si sono esibiti con Mia Gabusi, Lucrezia Lando e Ornella Boccafoschi. Il gruppo si è esibito, ognuno singolarmente, in un tango.L’esibizione de illa trovate cliccando sul link che segue, inseriremo ilsu Youtube quando sarà disponibile:Clicca qui per guardare ildella Salsa ballata da Simona Ventura (ora 2:54:00).con lecon leva ...

