Unicredit abbandonerà Facebook e Instagram dal primo giugno

(Di sabato 4 maggio 2019) "Valorizzare i canali digitali proprietari per garantire un dialogo riservato e di alta qualità. In linea con questo impegno,annuncia che a partire dal 1non sarà più su, Messenger e". Quattro righe sulla paginadell'Istituto per un annuncio che fa notizia. La prima banca italiana per attivi totali (25 milioni di clienti e attività in 18 Paesi del mondo) rinuncia completamente a due social network e alla piattaforma di messaggistica Messenger (tutti canali che fanno capo al gruppo di Menlo Park) per concentrare la comunicazione della propria attività sui propri mezzi digitali, il sito Internet, inluogo, ma anche email, telefono e chat.Alcuni mesi fa l'ad diJean Pierre Mustier aveva preso già le distanze dal social di Mark Zuckerberg, colpito nell'inverno 2018 dallo ...

