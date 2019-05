Grande Torino day | il settantesimo anniversario di Superga | messa in Duomo e processione

Mima aeroplano insultando memoria Grande Torino : individuato tifoso della Juve : Torino - È stato individuato, grazie alle telecamere di sorveglianza dell'Allianz Stadium, il tifoso della Juventus che aveva insultato la memoria del Grande Torino e la tragedia di Superga Mimando l'...

Grande Torino - il giorno del ricordo al colle di Superga : Torino - La Torino granata, e non solo, si è radunata per ricordare una formazione leggendaria. A settant'anni dalla tragedia che ha privato il mondo del calcio del Grande Torino, il club e alcune delle icone della storia granata si sono ritrovati nel Duomo - la Basilica di Superga era inagibile per lavori di ristrutturazione - per prendere ...

Superga - Duomo gremito per l'omaggio al Grande Torino : Roma, 4 mag., askanews, - A 70 anni dalla scomparsa del Grande Torino centinaia di tifosi hanno partecipato oggi pomeriggio alla messa solenne in Duomo, celebrata dal cappellano del club granata, don ...

4 maggio 1949 : il Grande Torino moriva 70 anni fa a Superga. Oggi migliaia di cuori granata in pellegrinaggio : migliaia di persone sono salite questo pomeriggio a Superga sulla collina torinese per commemorare la tragedia del Grande Torino. Il 4 maggio del 1949 trentuno persone tra calciatori, giornalisti e tecnici morirono nello schianto dell’aereo: “Il Grande Torino era un simbolo dell’Italia in tutta Europa”- ricorda Umberto Motto, calciatore della Primavera che dopo la tragedia ereditò la fascia di capitan Mazzola. A settant’anni di distanza da ...

Miccichè - tramandare valori Grande Torino : ANSA, - ROMA, 4 MAG - "Sono cresciuto nel mito di quella squadra, la mia giovinezza è stata permeata dal ricordo dei grandi Campioni scomparsi a Superga. Il fatto che dopo così tanti anni l'Italia ...

4 Maggio 1949 : quando un colle si prese gli eroi del Grande Torino : 4 Maggio 1949: quando un colle si prese gli eroi del Grande Torino Bacigalupo, Ballarin, Martelli, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola. ALLENATORE: Ernst Erbstein È l’ultima formazione di una squadra di invincibili scesa per l’ultima volta in campo, il 3 Maggio 1949, all’Estadio Nacional di Lisbona, in occasione di un’amichevole contro il Benfica. Il Torino, che in Italia dominava ...

Torino - miracolo a metà. Fabrizio Biasin : un cuore granata Grande così : Il principale effetto collaterale di uno scudetto vinto con un mese di anticipo sulla fine della stagione è che diventa difficile, quasi impossibile, mantenere alti gli stimoli contro questa e quella avversaria. Nel derby di Torino i bianconeri si sono anche impegnati, ma le motivazioni tra granata

Lisbona - Estadio Nacional : è qui che 'riposa' l'anima del Grande Torino : "Il fado non è né allegro né triste, è la stanchezza dell'anima forte, l'occhiata di disprezzo del Portogallo a quel Dio cui ha creduto e che poi l'ha abbandonato: nel fado gli Dei ritornano, ...

La7 e Focus omaggiano il Grande Torino - 70 anni dopo la tragedia di Superga : Superga Sono trascorsi esattamente 70 anni dalla tragedia di Superga, dove perse la vita il Grande Torino. Erano le 17.03 del 4 maggio 1949 quando l’aereo, con a bordo la squadra granata, di ritorno da Lisbona, precipitò sulla collina torinese. Le vittime furono 31, tra calciatori (18), allenatori (3), dirigenti (3), giornalisti (3) e gli uomini dell’equipaggio (4). La7 e Focus hanno deciso di dedicare la serata alla celebrazione del ...

Quel pranzo a sorpresa col Grande Torino nel ristorante dell'Astor di Viareggio : Per la cronaca il Torino pareggiò 1-1 a Lucca e a segnare fu proprio Mazzola su rigore. Tre mesi dopo, però, il calcio italiano si ritrovò improvvisamente a piangere Quella che fino ad allora era ...

Ghirelli - Grande Torino nel cuore : ROMA, 4 MAG - Nel 70esimo anniversario di Superga, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rivolto un pensiero a tutti coloro che persero la vita. "Ci sono date che non si dimenticano, ma ...

Grande Torino - 70 anni da Superga : le parole di Mattarella e Cairo : Grande Torino: “Nel giorno dell’anniversario desidero anzitutto esprimere la mia vicinanza ai figli e ai nipoti delle vittime. Al suo club e alla città di Torino spetta il compito di continuare a trasmettere la memoria di quella squadra straordinaria e, con essa, i tanti valori positivi che testimoniava. Per tutto il movimento calcistico è comunque […] L'articolo Grande Torino, 70 anni da Superga: le parole di Mattarella e ...

Calcio in tv : il Grande Torino : ... speciale a cura della redazione diretta da Alberto Brandi che attraverso immagini d'epoca ricorda 'il Torino del secondo Dopoguerra - si legge nella presentazione -, quando lo Sport è il balsamo che ...