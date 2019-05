Cuba | dal sogno della super-vacca alla carne di struzzo Tornano i tempi duri?

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Continua da quiDunque, perché le molto austere ed indubbiamente benintenzionate parole del “comandanterivoluzione”, Guillermo García Frías – uno dei non molti sopravvissuti, ormai,gloriosa sagaSierra Maestra – sono finite sepolte sotto una valanga di frizzi, lazzi, sberleffi e spernacchiate varie, tanto nella tradizionale forma di “radio-bemba”, radio labbra (ovvero,barzelletta trasmessa di bocca in bocca), quanto in quella, modernissima, dei meme? E in che modo questi frizzi, lazzi, sberleffi e spernacchiate vanno preannunciando, come mosche cocchiere, l’imminente arrivo deid’un nuovo “periodo especial”? Le ragioni partono da lontano – da primarivoluzione castrista per molti aspetti – e percorrono, in ogni suo anfratto, tutta la storia alimentare (quella carnivora, in particolare)castrista.Narrano infatti le cifre ...

LuisEdu11175559 : Prossimo congresso internazionale di Biotecnologia Vegetale e Agricultura organizzato dalle università ed enti del… - sonoilgrinch : Vi consiglio vivamente di leggere prima che sia notte di Reinaldo arenas. È una storia bellissima, cruda e vera che… - nadurnet : @susannaricciar1 @GigiPadovani La Commissione cubana per i diritti umani, un gruppo indipendente non riconosciuto d… -