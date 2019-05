Che brutto mondo Meglio osservarlo dalla cima di un tetto

ATP Estoril – Il vento gioca un brutto sCherzo a Monfils : il servizio di Opelka diventa un siluro! [VIDEO] : Forti raffiche di vento durante l’ATP dell’Estoril: il servizio di Opelka diventa un siluro, Monfils non può far altro che prenderla a ridere Il vento ha giocato un ruolo da protagonista durante gli ottavi di finale dell’ATP dell’Estoril. Nella sfida fra Opelka e Monfils, forti raffiche hanno spesso cambiato le traiettorie dei tiri dei due tennisti. È diventato virale un video riguardante un tiro del secondo set, nel quale un ...

Sabatini contro gli Ultrà : “Brutto gesto! I tifosi devono capire Che vince una sola squadra - l’altra è seconda. Su Callejon…” : Sabatini contro il gesto degli Ultrà Il giornalista e conduttore Mediaset Sandro Sabatini ha commentato quanto accaduto dopo il match Frosinone- Napoli: il rifiuto della maglietta di Callejon da parte degli Ultrà del Napoli. Queste le sue parole a Radio Sportiva: “Napoli? I tifosi devono capire che in Campionato vince una sola squadra e l’altra arriva seconda. #Callejon? Forse viene individuato come simbolo di De Laurentiis. ...

Abbandonato dalla nascita perché per i genitori troppo brutto - a 30 anni è diventato uno dei più ricercati e attraenti istruttori di fitness : Vi ricordate del piccolo Jono Lancaster, che fu Abbandonato alla nascita dai suoi genitori perchè ritenuto troppo brutto? Oggi poco più che trentenne è diventato un istruttore di fitness, ed è un insegnante di bambini con problemi. Gira anche per tutto il mondo perchè è coinvolto in un progetto affinchè tutti conoscano e accettino, le persone colpite dalla Sindrome di Treachers Collins e dall’autismo. Jono è nato ...

PoChe liste - molte faide. Il voto locale per il M5s è un brutto guaio : Roma. I numeri, già da soli, dicono molto: sono appena 285 le liste locali del M5s per le amministrative di fine maggio, a fronte di 3.793 comuni chiamati alle urne. Poco più del 7 per cento. La metà, cioè, rispetto a cinque anni fa, quando si votò in 4.098 comuni e i grillini riuscirono a presentar

Barbara d’Urso bacChetta Valentina Vignali : “Dire ti aspetto fuori è brutto” : Diretta Gf 16, Valentina Vignali: tirata d’orecchie da parte di Barbara d’Urso A Barbara d’Urso non è proprio piaciuta un’esternazione fatta da Valentina Vignali durante lo scontro con Alberico Lemme. Le parole di quest’ultimo fanno andare in escandescenza la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello 2019, che hanno addirittura deciso di fare uno sciopero […] L'articolo Barbara d’Urso bacchetta ...

Che - brutto - tempo Che fa. Fazio cancellato dai palinsesti di Rai1 : 'Che tempo che fa' cancellato dai palinsesti di Rai1 del prossimo anno. L'indiscrezione arriva da Dagospia: il sito spiega che il programma condotto da Fabio Fazio non andrà più in onda sulla rete ...

Crotone - brutto incidente a Roma al pullman Che trasportava la squadra di pallanuoto di serie A2 della R.N. Auditore Metal Carpenteria : Ieri sera nei pressi Monterotondo (Roma) la squadra di pallanuoto, la Rari Nantes Crotone è rimasta coinvolta in un incidente

MotoGp – Brutto tempo ad Austin : slittano Fp3 e qualifiChe - ritardi su tutto il programma del sabato : Tempesta di fulmini ad Austin, le terze prove libere di Moto3 slittano causando ritardi a tutto il programma del sabato del Gp delle Americhe Il Brutto tempo si abbatte sul circuito di Austin causando dei cospicui ritardi al programma del sabato del Gp delle Americhe. L’inizio delle terze prove libere di Moto3, che avrebbero dovuto prendere il via alle 16, slitta ad orario da destinarsi prorogando anche l’inizio delle FP3 di ...

Messi - brutto colpo da Smalling al 30' di ManChester United-Barcellona. VIDEO : Un brutto scontro. Al 28' di Manchester United-Barcellona, nel tentativo di anticipare Lionel Messi, Chris Smalling lo colpisce due volte: la prima volta con la spalla, che colpisce il volto dell'...

IlMeteo.it : "Tempo brutto fino al weekend. Pasqua e pasquetta rovinate dalla grandine (con qualChe eccezione) : "Prepariamoci a 48 ore di tempo davvero pessimo" Una circolazione ciclonica sull'Italia provocherà una fase di diffuso maltempo su gran parte del nostro Paese. Un'Italia, dunque, percossa da forti piogge, temporali, locali grandinate e anche dalla neve, che cadrà esclusivamente sui rilievi alpini. E Pasqua e pasquetta saranno rovinata dalla grandine". Il team del sito www.IlMeteo.it avvisa che le due giornate peggiori saranno ...

"Che brutto il tuo fidanzato - torna con Salvini" - ed Elisa Isoardi sbotta | FOTO : La conduttrice replica alle offese rivolte al nuovo compagno Alessandro Di Paolo: "Scelgo amici e fidanzati per il cuore...

Sembra Mary Poppins ma è la vita reale : uomo si aggrappa all’ombrellone ma il vento gli gioca un brutto sCherzo : Le immagini arrivano dalla Turchia dove raffiche di vento violentissime hanno provocato diversi danni. Un uomo, nel tentativo di salvare un ombrellone, si è aggrappato all’asta, salendo sulla pedana per fissarlo a terra. L’uomo ha mollato la presa quando l’ombrellone era a quattro metri d’altezza e si è procurato un lieve infortunio alla caviglia. Un altro uomo è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale dopo essere ...

Giulia De Lellis commenta il Congresso sulla Famiglia : "Che brutto" : La public-figure di Uomini e donne nonché esperta di tendenze, Giulia De Lellis , è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate a margine del tanto ...

Matteo Salvini e Ramy - quello Che non si sapeva : perché non gli dà la cittadinanza - il brutto sospetto : Niente cittadinanza a Ramy, almeno per ora. Tira dritto, Matteo Salvini, e nella polemica involontaria con il 13enne italo-egiziano piccolo eroe dell'autobus dirottato a San Donato Milanese mercoledì scorso il ministro degli Interni si lascia sfuggire qualcosa di grosso. "Le cittadinanze non le poss