Udinese | Tudor | ' Contro l' Inter sarà dura ma siamo in crescita'

Serie A Udinese - Tudor : «Inter? Voglio fare punti» : L'Inter? Ha giocatori molto forti e ne ha uno fortissimo per reparto: Skriniar è uno dei migliori, Brozovic è migliorato e nel suo ruolo è uno dei più forti al mondo. Icardi è fortissimo, Perisic fa ...

Udinese-Inter - Tudor in conferenza : “voglio vedere il giusto atteggiamento” : “L’Inter e’ un’avversaria di qualita’, ma sono fiducioso e positivo. La squadra ha lavorato tanto e sta crescendo molto sia fisicamente che mentalmente”. Sono le parole in conferenza stampa di oggi da parte dell’allenatore dell’Udinese Igor Tudor in vista della partita contro l’Inter. “Domani voglio vedere l’intensita’, l’atteggiamento e la voglia di non ...

Udinese Inter - Tudor : 'Sono fiducioso - possiamo sorprendere' : I complimenti non sono mancati nemmeno per l'Inter: "Skriniar è tra i cinque migliori difensori al mondo, Brozovic è cresciuto molto ed è uno dei più forti nel suo ruolo, Perisic sa fare danni, ...

Serie A Udinese - Tudor : «Giocando così ci salviamo» : BERGAMO - "Quando si perde non si è mai contenti. Ma ho fatto i complimenti alla squadra: abbiamo giocato con intensità e voglia di far male. E sono fiducioso, ho detto ai ragazzi che giocando sempre ...

Udinese - Tudor alla vigilia : “A Bergamo se ti presenti a 4 ti fanno a pezzi” : Impegno affatto semplice domani per l’Udinese, che alle 19 affronterà l’Atalanta, tra le squadre più in forma attualmente in Serie A. Posticipo della 34^ giornata all’Atleti Azzurri d’Italia, le parole del tecnico dei bianconeri Igor Tudor alla vigilia del match. Ecco le sue parole. “Il risultato dipende anche da altre cose. Domani a Bergamo ci aspetta una battaglia contro una squadra di grande qualita’ ...

Atalanta-Udinese - Tudor : 'A Bergamo ci aspetta una battaglia' : Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor presenta così, nella consueta conferenza stampa della vigilia, il posticipo di domani contro l'Atalanta. 'Domani a Bergamo ci aspetta una battaglia contro una ...

Udinese : Tudor - a Bergamo sarà battaglia : UDINE, 28 APR - "Domani a Bergamo ci aspetta una battaglia contro una squadra di grande qualità che gioca per la Champions. Noi vogliamo fare una bella figura, una bella prestazione, consapevoli delle ...

Udinese : Tudor - 'un punto d'oro' : ANSA, - UDINE, 20 APR - "Si è guadagnato un punto d'oro". Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor se lo tiene stretto. "Non abbiamo regalato nulla. Questo è il calcio. L'avversario è costruito per fare ...

Diretta Udinese Sassuolo / Streaming video DAZN : Tudor - grandi numeri finora! : Diretta Udinese Sassuolo Streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita, 33giornata Serie A, oggi 20 aprile,.

Udinese Sassuolo formazioni probabili - Tudor ritrova Pussetto : Udinese Sassuolo formazioni – Udinese a caccia di punti contro il Sassuolo, per respirare ed evitare di essere trascinata in zona retrocessione. I friulani sono reduci dalla sconfitta nel turno infrasettimanale con la Lazio e non possono sbagliare. Pussetto torna a disposizione del tecnico Igor Tudor alla vigilia della sfida di sabato. L’attaccante argentino, assente […] L'articolo Udinese Sassuolo formazioni probabili, Tudor ritrova ...

Udinese - Tudor in conferenza stampa carica la squadra in vista del Sassuolo : “Da quello che ho visto in allenamento oggi pero’ mi sento di poter dire che siamo pronti per la battaglia di domani contro un Sassuolo che ha dei giocatori veramente forti”. Sono le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dell’Udinese, Igor Tudor, alla vigilia del match casalingo di domani contro i neroverdi. Indicazioni su De Paul: “Rodrigo ieri in allenamento ha provato a tirare 10 rigori e li ha ...

Lazio-Udinese - Tudor : “Dimentichiamo questo ko e pensiamo al Sassuolo” : LAZIO UDINESE 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, ha parlato della sconfitta contro la Lazio: “Oggi siamo venuti qui con tanti problemi della squadra, tante assenze in una serie di partite ravvicinate. E’ stata una scelta collegata con le problematiche degli infortuni, la Lazio è […] L'articolo Lazio-Udinese, Tudor: “Dimentichiamo questo ko e ...

Serie A Udinese - Tudor : «Voltiamo pagina - ora testa al Sassuolo» : LAZIO-Udinese 2-0: LA CRONACA Lazio, che intesa Caicedo e Immobile: abbracci sotto la curva dopo il gol

Udinese - Tudor annuncia il turnover contro la Lazio : “Guardiamo con fiducia al futuro”. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Udinese, Igor Tudor, nella conferenza stampa alla vigilia del recupero della gara di campionato con la Lazio. “Andremo a giocare con una squadra in lotta per la Champions, una squadra che gioca un Calcio che mi piace. Per noi e’ importante confermare quanto fatto di buono, avere la voglia di fare gol”. Poi l’annuncio ...