Il ciclone Fani ha toccato terra in India | 2 morti a Puri

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ilha(Orissa), sulla costa orientale dell’, con venti oltre i 200 km/h: 2 persone sono morte. Un anziano, che aveva trovato riparo in un rifugio, è morto di infarto, mentre un altro uomo era uscito all’aperto nonostante l’uragano ed è stato ucciso da un albero sradicato: lo ha reso noto il commissario alla protezione civile dell’Orissa Bishnupada Sethi.Ora ilsta lentamente perdendo forza, secondo il Dipartimento Meteorologicono. Le autorità aeroportuali del Paese hanno annunciato che l’aeroporto di Calcutta verrà chiuso nel pomeriggio, in previsione dell’arrivo della tempesta che ora si sposta ad una velocità di 175 km orari in direzione nordest.Ilal momento ha colpito soprattutto la città turistica di, dove secondo le previsioni i venti resteranno fortissimi per le ...

Agenzia_Ansa : In #India 1,2 milioni di persone evacuate per il ciclone #Fani - TgLa7 : India: ciclone Fani, evacuate 1,2 milioni persone dallo stato di Odisha. Raffiche di vento fino a 205 km orari, per ora nessuna vittima - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: In #India 1,2 milioni di persone evacuate per il ciclone #Fani -