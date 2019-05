Gli alunni del Commerciale di Marsala visitano la sede europea di Google

Con le mani in pasta - Gli alunni vanno a scuola da Campi : E' una iniziativa, gratuita, che ritengo meriti più visibilità, perché è un'ulteriore conferma di come il mondo del commercio sia e si ponga sempre più in relazione con la città e con alcune sue ...

Scuola : stop alle note sul registro per Gli alunni delle elementari : I bambini delle scuole elementari non dovranno più temere le sanzioni disciplinari , le note sul registro e le espulsioni: un emendamento al ddl che introduce l'insegnamento dell'educazione civica ...

Scuola. La Camera abolisce note sul registro - sanzioni disciplinari ed espulsioni per Gli alunni delle elementari : Sono state abolite le sanzioni disciplinari, le note sul registro e le espulsioni per i bambini delle scuole elementari. La Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, in discussione in questi giorni e Montecitorio, che abroga gli articoli dal 412 al 414 del Regio Decreto 26 aprile 1928 e che prevedeva queste punizioni. “E’ un segno di civiltà”, ...

Caserma dei carabinieri "invasa" daGli alunni delle scuole di Ortovero : Gioiosa invasione della stazione carabinieri di Villanova d'Albenga questa mattina da parte di una scolaresca della scuola media di Ortovero. Una visita inaspettata di 36 alunni accompagnati dai loro ...

Video deGli alunni alla commissione 'Salvate il nostro amico Taiwo - lasciatelo qui da noi' : 'Salve commissione, sono un bimbo della scuola di Serravalle d'Asti. Vorrei chiederti di lasciare qui in Italia il mio amico Taiwo, lui ci aiuta a giocare senza bisticciare, ci fa imparare l'inglese e ...

Calendimaggio di Assisi 2019 - le scuole e Gli alunni vincitori del Premio Lampone : Il 29-30 giugno e il 6-7 luglio il Festival della Commedia dell'arte propone tre spettacoli in tre diverse piazze di Assisi. Il 30-31 agosto e 1 settembre e il 13-14 e 15 settembre torna infine 'Non ...

Alla scoperta delle conchiglie - l'escursione deGli alunni di Petacciato con Ambiente Basso Molise : ... sia quelle scomparse " spiegano da Ambiente Basso Molise " La malacologia, ovvero la scienza che studia i molluschi, apre le porte ad una serie di discipline che arricchiscono le conoscenze degli ...

Napoli - due maestre sospese : picchiavano e insultavano Gli alunni : In questi ultimi mesi si è verificata una vicenda drammatica nella provincia di Napoli, e precisamente a Sant'Antimo, dove due maestre hanno commesso degli atti di violenza nei confronti degli alunni. Le due insegnanti sono state scoperte grazie all'aiuto delle telecamere, che si sono rivelate fondamentali per dimostrare la colpevolezza delle donne. I giudici, dopo aver fatto una serie di valutazioni, hanno preso una decisione importante, ...

Il pediatra Italo Farnetani : "Invito Gli alunni alla 'disobbedienza civile'. Non fate i compiti delle vacanze - sono inutili" : Grandi pranzi e gite all'aperto, meteo permettendo, sono il grande classico della vacanze pasquali di ogni anno. Ma gli studenti devono fare i conti, tra un uovo di Pasqua e l'altro, con gli immancabili compiti per le vacanze. Il pediatraItalo Farnetani, in un'intervista ad AdnKronos, si schiera apertamente contro gli insegnanti che assegnano ai propri studenti i compiti a casa:"Maestri e professori, a quanto apprendo, hanno caricato i ragazzi ...

Pasqua - i consigli del pediatra : ”Troppi compiti in vacanza - invito Gli alunni alla disobbedienza” : Quest’anno tra Pasqua, 25 aprile e primo maggio gli alunni italiani sono alla vigilia di una pausa scolastica particolarmente lunga. Ma cosa consigliano i pediatri per gestire le vacanze degli studenti? Ecco le dichiarazioni del pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta all’Adnkronos Salute. “Maestri e professori, a quanto apprendo, hanno caricato i ragazzi ...

GiuGliano - al V Circolo arriva una delegazione del Senato : premiati alunni autori di proposta di legge : Il Senato della Repubblica, nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola, svolte in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, promuove ...

Cina - impossibile distrarsi a scuola : una fascia cerebrale per controllare Gli alunni : I sensori leggono le onde cerebrali per registrare i cali di attenzione. Il dispositivo sviluppato con la collaborazione di Harvard. La foto dei bambini con il cerchietto 'magico' fa discutere: "Scena dell'orrore"

Isernia - l'ex centro anziani torna a ospitare Gli alunni della primaria : Stamani il rientro in aula per sette classi della San Leucio Isernia. A circa due mesi dalla fine dell'anno scolastico, tornano a fare lezione nei locali dell'ex centro anziani di via Umbria gli ...

“Non toccate Gli alunni mentre insegnate” I timori nei conservatori ai tempi del MeToo : «Signorina, indurisca il diaframma, così, metta la mano qui, senta». Non si può più rivolgere questa frase a una allieva di canto. Invitarla ad appoggiare la mano sul diaframma del maestro per sentire, contemporaneamente, la durezza e l’elasticità necessarie della muscolatura e della respirazione. Non si può prendere tra le proprie mani il polso di...