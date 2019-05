Amsterdam | il piano della giunta ‘verde’ | “Dal 2030 in città solo le auto elettriche”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Fuori lebenzina e diesel daentro il. È questa la propostacapitale olandese, giudata dalla sindaca Femke Halsema. La volontà del governo cittadino – che dovrà essere approvata in consiglio e sarà sottoposto a consultazione pubblica – è contenuta nell’Actieplan Schone Lucht, ovvero ildi azione per l’aria pulita che progetta le nuove regole che laintende mettere in campo nei prossimi anni per migliorare la qualità dell’aria.E così Halsema, che appartiene ai Verdi olandesi, ha introdotto tra le novità la possibilità cheleelettriche possano circolare all’internotangenziale A10, la parte più esternametropoli. La fase di transizione – spiega Il Sole 24Ore – durerà dieci anni. Il primo stop riguarda i veicoli diesel con più di 15 anni di vita e scatterà nel 2020. ...

