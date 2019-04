25 aprile, Mattarella ad Altare Patria

RaiNews : #25aprile, #Mattarella : 'No a riscritture della storia. Fu il nostro secondo Rinascimento'. Qui l'intero video ?… - repubblica : 25 aprile, Mattarella: 'Fu il nostro secondo Risorgimento. La storia non si riscrive'. Salvini: 'Festa non solo dei… - HuffPostItalia : Sergio Mattarella celebra e difende il 25 aprile, 'no a interessate riscritture della storia' -