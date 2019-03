Gauke | ' May dovrà accettare una Brexit soft'

ansa

(Di domenica 31 marzo 2019) Se il parlamento britannico voterà "a larga maggioranza" per una' e per la permanenza della Gran Bretagna nell'unione doganale europea la premier Theresa May non potrà che accettarlo. Lo ...

