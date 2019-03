Torino blindata per corteo anarchici | minacce di morte a Salvini e Appendino

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Sabato pomeriggio 'blindato' per, attraversata in lungo e in largo da undiarrivati dall'Italia e dall'estero per 'riprendersi la città'. Il bilancio, a manifestazione ancora in corso, è di quattro arresti, nove denunce e otto fogli di via da parte delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato 'il kit' completo per la guerriglia urbana: bombe carta, maschere antigas, tirapugni e coltelli, oltre ad una serie di indumenti. Tutti rigorosamente di colore nero. "non è questa, oggi sembra di vivere in una città sotto assedio", protesta il vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta (PD), mentre il capogruppo di Fratelli d'Italia Roberto Rosso chiede comunicazioni urgenti alla sindaca, bersaglio di pesantida parte dei manifestanti.Il capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli ha telefonato al questore ...

