Entra l'eroe Kean e la Juventus batte l'Empoli : scudetto sempre più vicino : ... non è una bella Juventus, ma le circostanze inusuali date dalla classifica e la prima partita dopo la sosta nazionali, da sempre una trappola per chi ha sparpagliato giocatori per il mondo, rendono ...

Juventus-Empoli 1-0 : si ferma anche Dybala - risolve la nuova stella Kean : la Juve di Kean. Senza Ronaldo e senza Dybala, infortunio nel riscaldamento,, è il baby bomber a risolvere i problemi dei bianconeri in un pomeriggio decisamente difficile. Due minuti e trenta secondi ...

La Juventus vince grazie a Kean : Empoli ko per 1-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri perde Dybala nel riscaldamento, gioca un primo tempo a ritmi bassi contro l'Empoli, ma nella ripresa aumenta la pressione ed alza i ritmi vincendo così la partita. A regalare i tre punti ai bianconeri ci ha pensato l'uomo del momento: Moise Kean. Il 19enne, appena entrato in campo al posto di Matuidi, ha raccolto la sponda aerea di Mandzukic ed ha fatto secco Dragowski dando così il successo alla Juventus. Con ...

Juventus-Empoli diretta live : iniziato il secondo tempo : Juventus-Empoli, diretta live – Si gioca un importante sfida, valida per la 29^ giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bentancur; Bernardeschi, Mandzukic. EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. 49′ – Ancora Bernardeschi vicino al gol. Sembra ...

Diretta Juventus-Empoli : streaming - TV - probabili formazioni – LIVE 0-0 : Juventus-Empoli: la cronaca del primo tempo 41 ‘ Fallo a metà campo di Traorè su Alex Sandro, punizione per la Juve e bianconeri che possono respirare dopo il pressing Empolese 33 ‘ Ci riprova da fuori Rade Krunic ed ancora palla di poco a lato del palo 31 ‘ Occasione Juve! Cross dalla sinistra di Matuidi per Mandzukic che impatta di testa ma trova la respinta di Dragowski, prima vera occasione del match 23 ‘ ...

Live Juventus-Empoli 0-0 : Guai muscolari - Dybala si ferma : Proseguono le tappe di avvicinamento della Juventus di Ronaldo e compagni ai quarti di finale di Champions League, ma per i bianconeri c'è anche un campionato quasi già vinto da...

Juventus Empoli Formazioni Ufficiali : dove vederla in diretta tv e in streaming : Andreazzoli Il match tra Juventus ed Empoli inizierà alle 18.00 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Il match può anche essere visto su internet utilizzando la ...

Juventus - problemi fisici per Dybala : assente dell’ultim’ora contro l’Empoli : Dybala si è fatto male a pochi minuti dall’inizio della gara tra Juventus ed Empoli, il calciatore argentino dà forfait “Non scenderà in campo @PauDybala_JR , al suo posto gioca @RodriiBentancur”. Questo tweet della Juventus a pochi minuti dall’inizio della gara contro l’Empoli ha allarmato i tifosi bianconeri. Dybala era dato titolare dalla formazione pubblicata dalla stessa Juventus poco prima, ma ha subito ...