Formula 1 | Fernando Alonso non chiude le porte al circus | “se dovesse capitarmi una

(Di sabato 30 marzo 2019) Presente in Bahrain per assistere al Gran Premio di1 e poi partecipare ai test Pirelli,non ha chiuso lead un futuro nelLa sua presenza in Bahrain era stata annunciata,parteciperà infatti ai test Pirelli che si svolgeranno subito dopo il Gran Premio di domenica.Andrej ISAKOVIC / AFPUna richiesta di aiuto da parte della McLaren che lo spagnolo ha colto al volo, inserendo questa sessione di test all’interno di un programma intenso, che lo ha visto provare solo tre giorni fa a Johannesburg la Toyota Hilux di Nasser Al-Attiyah che ha vinto l’ultima Dakar. Il famoso raid potrebbe essere il prossimo passo da compiere nella propria carriera, manon esclude nemmeno un clamoroso ritorno in1: “per il momento non mi è mancata la1, ma si è presentata questa occasione con la Pirelli e siccome mi ...

