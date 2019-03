F 1 | GP Bahrain - Doppietta Ferrari | pole per Charles Leclerc

quattroruote

(Di sabato 30 marzo 2019)nelle qualifiche del Gran Premio delha conquistato la sua primaposition in carriera, alla sua seconda gara con la Rossa. Il monegasco ha ottenuto il miglior giro con 1:27.866, staccando di quasi tre decimi il suo compagno di squadra, Sebastian Vettel. Battuta la Mercedes, che resta comunque vicina: Hamilton e Bottas, rispettivamente in terza e quarta posizione, restano dietro per soli tre decimi.Le parole delman. nata una stella, oggi, sul circuito del Sakhir.ha conquistato laposition segnando contemporaneamente il nuovo record della pista. In conferenza stampa, il monegasco dellaha detto: Sono molto emozionato e sto cercando di mantenere il più possibile la calma, perché oggi non prendiamo punti e tutto si giocherà domani. Certamente, però, mi sto godendo il momento. Finora è stato un buon weekend ...

