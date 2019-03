Il rinvio del voto e i timori di Matteo di finire bruciato

Abolizione ora legale-solare in Italia - ecco la data del rinvio : Abolizione ora legale-solare in Italia, ecco la data del rinvio Riforma ora solare in Italia Riforma e Abolizione ora legale e solare: dell’argomento si discute da mesi. Ma ora sembra giungere dalla Commissione Europea una notizia rilevante che fissa un arco temporale più preciso. Ovvero una data entro la quale, salvo ulteriore proroghe, i Paesi dovranno una volta per tutte affrontare e risolvere la questione. Di cosa parliamo? Della ...

Abolizione ora legale-solare in Italia - ecco la data del rinvio : Abolizione ora legale-solare in Italia, ecco la data del rinvio Riforma ora solare in Italia Riforma e Abolizione ora legale e solare: dell’argomento si discute da mesi. Ma ora sembra giungere dalla Commissione Europea una notizia rilevante che fissa un arco temporale più preciso. Ovvero una data entro la quale, salvo ulteriore proroghe, i Paesi dovranno una volta per tutte affrontare e risolvere la questione. Di cosa parliamo? Della ...

rinvio della Brexit ultima chance per May : senza un miracolo cederà il passo : Suona la campana dell ultimo giro per Theresa May : o fa il miracolo nello sprint finale sulla Brexit, dopo il Rinvio a doppia opzione accordatole dall Ue, oppure - in un modo o nell altro - dovr ...

Caso migranti a Riace - la procura di Locri chiede il rinvio a giudizio del sindaco Mimmo Lucano - : Per il sindaco sospeso di Riace, accusato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e sottoposto al divieto di dimora, la prima udienza è fissata per l'1 aprile. Revocata alla compagna Tesfahun ...

Brexit - il rinvio della Ue : proroga fino al 22 maggio - : La decisione dopo il vertice dei leader dell'Unione. Scadenza al 22 maggio, se i Comuni voteranno positivamente sull'intesa di divorzio entro settimana prossima. In caso di bocciatura, Londra dovrà ...

Brexit - accordo dei Ventisette sul rinvio dell’uscita entro le elezioni europee : Dopo una lunghissima e inattesa trattativa, i Ventisette hanno trovato questa sera qui a Bruxelles un accordo sulla richiesta inglese di rinviare l'uscita del Regno Unito. Nei fatti i capi di Stato e di governo hanno concesso una proroga di circa due settimane per permettere al Regno Unito di capire se vi è spazio per consentire a Westminster di approvare un accordo di recesso che il parlamento britannico ha già bocciato due volte in ...

Brexit - accordo dei 27 sul rinvio dell’uscita entro le elezioni europee : Dopo una lunghissima e inattesa trattativa, i Ventisette hanno trovato questa sera qui a Bruxelles un accordo sulla richiesta inglese di rinviare l'uscita del Regno Unito. Nei fatti i capi di Stato e di governo hanno concesso una proroga di circa due settimane per permettere al Regno Unito di capire se vi è spazio per consentire a Westminster di approvare un accordo di recesso che il parlamento britannico ha già bocciato due volte in ...

Abolizione ora legale-solare in Italia - ecco la data del rinvio : Abolizione ora legale-solare in Italia, ecco la data del rinvio Riforma ora solare in Italia Riforma e Abolizione ora legale e solare: dell’argomento si discute da mesi. Ma ora sembra giungere dalla Commissione Europea una notizia rilevante che fissa un arco temporale più preciso. Ovvero una data entro la quale, salvo ulteriore proroghe, i Paesi dovranno una volta per tutte affrontare e risolvere la questione. Di cosa parliamo? Della ...

May chiede un rinvio della Brexit a giugno. Ma la Ue la gela 'Legalmente e politicamente complicata' : ... a meno di dieci giorni dallo strapiombo del No Deal, lo psicodramma della politica britannica e di tutto il Regno Unito è oramai sempre più profondo. Nel suo usuale domanda e risposta del mercoledì ...

Brexit - May ‘obbligata’ a chiedere il rinvio Bruxelles vuole Regno Unito alle europee “A rischio il contesto legale dell’Unione” : Il parlamento inglese non voterà una terza volta sull’accordo raggiunto tra Theresa May e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. L’annuncio è arrivato da John Bercow, speaker della Camera dei Comuni, che nel corso della seduta di lunedì pomeriggio ha citato a sostegno un precedente del 1604 e un regolamento parlamentare del 1844. Bercow ha spiegato che il governo non può sottoporre ai rappresentanti della Camera una proposta con alcune ...

Brexit - lo speaker della Camera vieta il terzo voto sull’accordo bocciato. Ue pronta a valutare rinvio fino al 29 marzo : Lo speaker della Camera John Bercow ha deciso di vietare un terzo voto di ratifica sullo stesso accordo sulla Brexit già bocciato per due volte. Un portavoce di Theresa May ha detto che Bercow non “ci ha preavvertiti del suo statement”, aggiungendo di non volerlo commentare, ma che per ora la premier “non è in condizione” di proporre un nuovo voto essendo ancora in corso colloqui con i dissidenti. Il sollicitor general ...

Abolizione ora legale-solare in Italia - ecco la data del rinvio : Abolizione ora legale-solare in Italia, ecco la data del rinvio Riforma ora solare in Italia Riforma e Abolizione ora legale e solare: dell’argomento si discute da mesi. Ma ora sembra giungere dalla Commissione Europea una notizia rilevante che fissa un arco temporale più preciso. Ovvero una data entro la quale, salvo ulteriore proroghe, i Paesi dovranno una volta per tutte affrontare e risolvere la questione. Di cosa parliamo? Della ...

Sì del Parlamento di Londra a chiedere il rinvio della Brexit : Perché l'ipotesi di estensione annuale della scadenza del 29 marzo, oltre la quale c'è il No Deal, cioè l'uscita senza accordo di Londra dall'Ue, pericolosissima per l'economia,, spaventa moltissimo ...

Il parlamento inglese vota il rinvio della Brexit. Cosa succede ora : Dopo due batoste nell'arco di 48 ore, la premier Theresa May incassa finalmente il via libera della Camera dei Comuni sulla terza e ultima mozione: quella che prevede il rinvio del divorzio oltre la ...