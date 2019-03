Ash Williams di Evil Dead si aggiunge a Dead by Daylight

eurogamer

(Di venerdì 29 marzo 2019) Doppiato da Bruce Campbell, Asharriverà direttamente dalla serie Ash vsad introdursi inby, come possiamo apprendere dai nostri colleghi di Eurogamer.net.Ash sarà entrerà dunque a far parte dei sopravvissuti a partire dal 2 aprile, e si porrà come personaggio piuttosto eroico, senza remore a combattere pericolose creature. Il personaggio sarà inoltre disponibile come contenuto scaricabile sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.Cosa ne pensate di questa introduzione? Ash sarà il 17 sopravvissuto.Leggi altro...

