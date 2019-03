Acqua micellare | i vantaggi per le pelli sensibili dei bambini

dilei

(Di venerdì 29 marzo 2019) L’è un vero e proprio must, l’alleata perfetta di tante donne. Viene usata durante la routine di bellezza quotidiana perché permette di rimuovere make-up e idratare la pelle con un solo gesto. Forse anche tu nella borsetta conservi un piccolo flacone da usare all’occorrenza. E se ti dicessimo che l’è perfetta anche per la pelle del tuo bambino?Ormai tante case cosmetiche hanno sviluppato formule dedicate ai più piccoli. I prodotti sono privi di additivi e realizzati preferibilmente con materie naturali. Garantiscono una detersione profonda e un gradevole effetto rinfrescante, anche dopo corse sfrenate al parco, coccole e divertenti momenti in famiglia.: a cosa serve e perché è perfetta per iProprio come dice il nome, l’è una soluzione detergente a base acquosa, dove gli ingredienti sono contenuti ...

NaideBio : NAOBAY ha un rapporto qualità prezzo veramente TOP! Questa è l'Acqua Micellare Illuminante ???? - withvme : @chevitadestenti Stessa cosa anche io! Comunque buona fortuna e abbasso l’acqua micellare ahah - withvme : L’acqua micellare fa malissimo alla pelle ho sentito dire, proprio a causa delle micelle che tappano i pori o qualc… -