Serie A lotta salvezza | a 10 giornate dalla fine 6 in lotta

Serie A Roma - Pallotta : «Vogliamo iniziare lo Stadio entro l'anno» : Roma - "Stadio? Vogliamo iniziare i lavori entro l'anno" . Il presidente della Roma , James Pallotta , ha replicato così in una mail all'emittente capitolina Tele Radio Stereo. Quest'ultima aveva ...

Basket femminile - ultima giornata Serie A1 2019 : Venezia e Schio lottano per il primato : ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 di Basket femminile. Da decidere c’è ancora chi chiuderà al primo posto e avrà il fattore campo a suo vantaggio per tutti i playoff. Il duello è quello tra la Reyer Venezia ed il Famila Schio, distanti due punti a quaranta minuti dalla fine. A Venezia basta vincere, ma non sarà un compito facile per la capolista, visto che si troverà ad affrontare il derby veneto contro la Fila San ...

Serie A : il punto sulla lotta salvezza. Situazione intricata : Serie A: il punto sulla lotta salvezza. Situazione intricata Nove punti a dividere cinque squadre. Col Chievo già condannato alla retrocessione quasi certa, la lotta salvezza non smette di regalare emozioni. Nel campionato dal vincitore già stabilito (la Juventus ha condotto una solitaria marcia indisturbata verso il titolo) la lotta alla prossima Champions League e il cammino verso la salvezza, diventano più che mai coinvolgenti ed ...

Serie A Udinese - Nicola : «Fino alla fine sarà una lotta» : Udinese-BOLOGNA 2-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A getReactions, '54102727', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Serie-a/Udinese/2019/03/03-54102727/Serie_a_Udinese_...

Lotta - Ranking Series Ruse 2019 : Francesca Indelicato eliminata al primo turno dei ripescaggi nei -57 kg : Si è chiusa quest’oggi la tre-giorni della seconda tappa del circuito Ranking Series di Lotta libera, in programma a Ruse, in Bulgaria. Dopo il terzo posto ottenuto nella seconda giornata da Frank Chamizo nei -74 kg, l’Italia non riesce a raccogliere un altro piazzamento sul podio con Francesca Indelicato, unica azzurra in gara nel day-3 della manifestazione bulgara. L’azzurra era stata eliminata al primo turno delle ...

Karate - Serie A Salisburgo 2019 : Ahmed El Sharaby in finale nei -75 kg! Luca Maresca e Lorena Busà in lotta per il terzo posto : Ahmed El Sharaby centra la finale nei -75 kg a Salisburgo (Austria), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Serie A di Karate. L’azzurro, medaglia di bronzo nella gara a squadre agli ultimi Mondiali, è riuscito oggi a trovare una giornata perfetta, raggiungendo l’atto conclusivo, in cui domani combatterà per la vittoria contro l’ungherese Gabor Harspataki. El Sharaby, dopo aver vinto brillantemente la propria pool, ai quarti è ...

Lotta - Ranking Series Ruse 2019 : Frank Chamizo terzo nei -74 kg - domani proverà ad imitarlo Francesca Indelicato : Tempo di finali per le prime categorie olimpiche della Lotta libera e della Lotta femminile, a Ruse, in Bulgaria, dove sono in corso le Ranking Series. Sale sul gradino più basso del podio Frank Chamizo, mentre domani proverà ad imitarlo Francesca Indelicato, unica azzurra ancora in gara nei ripescaggi. Nella Lotta libera centra la medaglia di bronzo nella categoria -74 kg Frank Chamizo, che ai ripescaggi ha battuto nettamente prima ...

Lotta - Ranking Series Ruse 2019 : Frank Chamizo e Givi Davidovi ai ripescaggi - fuori tutti gli altri italiani : Dopo la giornata di ieri, dedicata alle categorie non olimpiche, oggi sono iniziate le gare per le prime categorie olimpiche della Lotta libera e della Lotta femminile, a Ruse, in Bulgaria, dove sono in corso le Ranking Series. Giornata amara per i primi azzurri in gara, con i soli Frank Chamizo e Givi Davidovi che domani potranno battagliare per salire sul gradino più basso del podio. Nella Lotta libera andrà ai ripescaggi nella categoria -74 ...

Lotta - i convocati dell’Italia per le Ranking Series in Bulgaria. C’è Frank Chamizo - sono 12 gli azzurri in gara : Sarà un fine settimana molto importante per gli azzurri della Lotta: in programma a Ruse, in Bulgaria, infatti a partire da domani e fino a domenica sono in programma le Ranking Series di Lotta libera e Lotta femminile, per le quali il team manager azzurro Lucio Caneva ha convocato 12 azzurri, tra i quali spicca il nome di Frank Chamizo. Così Lucio Caneva al sito federale presenta la competizione bulgara: “Questo torneo è importante, in ...

Calcio in lutto : addio all'ex arbitro di Serie A che lottava contro la Sla : Viveva vicino al centro di allenamento della Roma, Giuseppe Rosica, 62 anni, una vita per il Calcio. L'ex arbitro di Serie A e B ha perso la sua battaglia con la sclerosi laterale amiotrofica, la ...

Lotta femminile - due podi per le azzurre nel Gran Prix di Dormagen : buon test verso le Ranking Series in Bulgaria : Due podi per la Lotta femminile italian nel Gran Prix di Dormagen, arrivati grazie ai terzi posti di Emanuela Liuzzi nella categoria -50 kg e Francesca Indelicato nei -57 kg. Purtroppo non sono riuscite ad imitarle le altre azzurre in gara nella manifestazione teutonica, che ha fatto da preludio alle Ranking Series previste in Bulgaria nel prossimo fine settimana. Al sito federale ha commentato l’esito della rassegna il Team Manager Lucio ...

Lotta greco-romana - Ranking Series Gyor 2019 : magnifico terzo posto per Ignazio Sanfilippo nei -67 kg : Si sono concluse a Gyor, in Ungheria, le Ranking Series di Lotta greco-romana, che hanno messo in palio punti pesanti per la classifica mondiale: cinque gli azzurri impegnati oggi, con il migliore che è stato senza dubbio Ignazio Sanfilippo, capace di raggiungere il gradino più basso del podio nella categoria -67 kg. L’azzurro aveva iniziato male la giornata, sconfitto agli ottavi dal romeno Mihai Radu Mihut, il quale però è giunto in ...

Ginnastica - Serie A1 2019 : la Brixia vince a Busto trascinata dalle Fate - bene Carlotta Ferlito e Lara Mori : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, la stagione della Polvere di Magnesio è ripartita con l’annunciata vittoria della Brixia Brescia. Le Campionesse d’Italia, che inseguono il 17esimo scudetto della storia (il sesto consecutivo), si sono imposte con 160.050 punti trascinate dalle Fate che facevano il proprio debutto tra le seniores: la classe 2003 è scesa in ...