Mentana : "Giù le mani da San Siro" : ... e costruire un nuovo impianto, magari poco distante - scrive Mentana - A parte che girando l'Italia e un po' il mondo non ho mai trovato uno stadio in cui gli spettatori, tutti, possano seguire ...

Giù le mani da San Siro - Moratti mette le cose in chiaro : “no alla demolizione - fa parte della storia di Milano” : L’ex presidente dell’Inter ha parlato della possibile demolizione di San Siro, esprimendo il proprio dissenso Massimo Moratti non vuole sentir parlare di demolizione di San Siro, uno stadio racchiude dentro di sè la storia di due società gloriose come Milan e Inter. 25-03-2017 Intervenuto ai microfoni del ‘Giorno’, l’ex presidente nerazzurro si è soffermato sulla vicenda Meazza, esprimendo le proprie ...

Mentana : "Giù le mani da San Siro" : A parte che girando l'Italia e un po' il mondo non ho mai trovato uno stadio in cui gli spettatori, tutti, possano seguire altrettanto bene le partite, il Meazza è un monumento dalle suggestioni e ...

Giù le mani dall'oro di Bankitalia. Draghi - "pieno diritto" della Bce di detenere e gestire le riserve auree : C'è la firma di Mario Draghi sulla risposta scritta all'interrogazione degli europarlamentari Marco Valli (eletto con M5S, ma recentemente espulso) e Marco Zanni (Lega) sul tema della proprietà legale delle riserve auree di Banca d'Italia, in cui il presidente afferma che la Bce ha il "pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nello Statuto".La Bce fa ...

Giù le mani dall'oro di Bankitalia! Draghi - "pieno diritto" della Bce di detenere e gestire le riserve auree : C'è la firma di Mario Draghi sulla risposta scritta all'interrogazione degli europarlamentari Marco Valli (eletto con M5S, ma recentemente espulso) e Marco Zanni (Lega) sul tema della proprietà legale delle riserve auree di Banca d'Italia, in cui afferma che la Bce ha il "pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nello Statuto".La Bce fa riferimenti ...

Tragico incidente in Germania - morti due giovani napoletani : il dramma di Giuseppe e Sharon : Erano zio e nipote, Giuseppe Piscopo e Sharon Delle Cave, rispettivamente 30 e 21 anni, originari di Arzano, nel Napoletano: sono morti in un Tragico incidente stradale in Germania, dove Giuseppe...

Lega e Forza Italia unite : “Giù le mani da San Siro - non va abbattuto” : Si fa strada sempre di più l’idea di poter avere un nuovo stadio a Milano: l’impianto sarebbe condiviso da Milan e Inter, ma le due società lo ritengono indispensabile per poter incrementare i ricavi e poter stare al passo con le big europee. Ma cosa ne sarà di San Siro? La questione appare piuttosto spinosa […] L'articolo Lega e Forza Italia unite: “Giù le mani da San Siro, non va abbattuto” è stato realizzato da ...

Emigrati per avere un futuro - Sharon e Giuseppe morti in un tragico schianto in Germania : Le due vittime sono Josef Giuseppe Piscopo di 30 anni e Sharon Delle Cave di 21 anni, rispettivamente zio e nipote. Entrambi originari del Napoletano, sono rimasti coinvolti in un incidete mortale in moto nei pressi di Stoccarda, in Germania, dove l'uomo viveva e lavorava e dove lei era andato a trovarlo.Continua a leggere

Oroscopo di domani 26 marzo - 1ª metà zodiaco : gran martedì per Leone - Giù Ariete e Gemelli : L'Oroscopo di domani 26 marzo 2019 vista l'attuale posizione planetaria, è pronto a mettere in evidenza tre segni super-fortunati in vista dell'imminente martedì. Il secondo giorno dell'attuale settimana, dunque, ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis coloro nativi in Leone, super-fortunato in amore con una marcia in più rispetto a tutto il resto dello zodiaco. Al puntiglioso segno di Fuoco arriverà il supporto ...

L'oroscopo di domani 25 marzo : Acquario spregiudicato - Cancro in azione : L'oroscopo dedicato alla giornata del 25 marzo propone tante situazioni favorevoli, tutte da vivere seguendo le previsioni astrali fortunate di lunedì. I transiti planetari promettono bene per Leone, Cancro, Vergine, Bilancia, Pesci e Scorpione, baciati dalla Luna. Previsioni astrali dettagliate dall'Ariete alla Vergine Ariete: sentite il bisogno di progredire, di lasciarvi indietro il passato con coraggio per vivere le esperienze presenti con ...

Tabacci : 'Banche - la Ue deve pagare. Giù le mani da Bankitalia' : Va considerato altresì il fatto che la decisione della Commissione europea ha avuto un effetto devastante non solo sulla nostra economia ma anche sulla perdita di credibilità davanti agli investitori ...

Ginnastica - Coppa del Mondo Doha. Marco Lodadio infuriato : “C’è una manipolazione delle giurie - medaglie decise a tavolino” : Marco Lodadio oggi si è dovuto accontentare del quarto posto in Coppa del Mondo ma il suo esercizio agli anelli meritava oggettivamente di più rispetto a quanto ha effettivamente ottenuto. A Doha, nel palazzetto in cui cinque mesi fa conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali, l’azzurro è stato molto preciso: elementi ben tenuti, uscita stoppata, grande grinta per una prova di assoluto spessore, una delle migliori della carriera. E invece ...

Sindacati annunciano manifestazione pensionati l'1 giugno a Roma - : La mobilitazione, annunciata da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, sarà preceduta da tre assemblee il 9 maggio a Padova, Roma e Napoli. Le tre sigle: "Penalizzati su tasse e sanità"

Borse in rosso - manifattura Ue ai minimi da 6 anni. Piazza Affari Giù con banche : Dopo un primo rallentamento alla diffusione degli indici Markit sull'economia francese, gli indici hanno virato dopo i dati tedeschi e quelli dell'Unione Europa, che certificano un rallentamento dell'industria. Piazza Affari la più penalizzata a causa del calo delle banche. Spread a 245 punti ...