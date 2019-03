Paura a Monteverde | donna legata e imbavagliata mentre ladri rapinano casa

romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Roma – Rapina incon sequestro di persona nella zona di, a Roma. Attimi interminabili quelli vissuti da unadi 53 anni, in via Ferdinando Palasciano: la vittima ha raccontato alla Polizia cose le e’ capitato quando poco dopo le 10, alla porta disi e’ presentato quello che sembrava un comune postino. L’uomo, con la scusa di dover recapitare un pacco, si e’ fatto aprire la porta. Al suo seguito pero’ c’era un complice “che parlava con chiaro accento dell’est Europa”, ha riferito laI due hanno immobilizzato la vittima e si sono fatti consegnare subito un anello e tre borse, dopodiche’ hanno rinchiuso la 53enne in una stanza legandole i polsi con delle fascette elettriche e tappandole la bocca con del nastro adesivo. A quel punto i due hanno iniziato a lavorare con una sega circolare su ...

