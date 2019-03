Infortunio De Vrij | il difensore dell’Inter salterà la Lazio

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019)muscolare per Stefan De. Ildell’Inter sarà out almeno per una settimana per un problema accusato in nazionale: gli esami hanno evidenziato una distrazione all’adduttore della coscia destra, spiega la società nerazzurra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana, con ilolandese che quindisicuramente almeno la gara di domenica con laScarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadraL'articoloDe, ildell’InterlaCalcioWeb.

fantapazzcom : Infortunio all'adduttore per De Vrij - interclubpavia : infortunio per De Vrij, salta la Lazio - CORNERNEWS24 : #Calcio - infortunio per De Vrij, salta la Lazio Distrazione muscolare per difensore dell'Inter -