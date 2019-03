Cucchi | il pm | “Dai testi atteggiamento reticente e scarsa collaborazione” Il colonnello

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) “L’e non particolarmente collaborativo di alcuniè visibile”. È in questo modo che il pm Giovanni Musarò ha motivato la sua richiesta di depositare nel fascicolo del dibattimento una produzione documentale aggiuntiva. Il sostituto procuratore ha avanzato la sua istanza in aula davanti alla corte d’Assise di Roma che sta celebrando il processo su Stefano, il giovane morto a Roma il 22 ottobre del 2009, una settimana dopo il suo arresto. Le difese hanno chiesto e ottenuto un termine per esaminare la documentazione. La corte ha concesso il termine fino alla prossima udienza. “L’obiettivo non è fare un processo sui depistaggi, quello è un altro procedimento. Ma ci sono circostanze che rilevano in questo processo perché la prova davanti a questa Corte è stata condizionata da quei depistaggi”. La produzione ...

sarcaustici : @fattoquotidiano Sovraffollamento: un bailamme. Reato di tortura, dai fatti del G8 a Ge fino al caso Cucchi: ?? - SpecchioDist : @PaoloGentiloni @Michela_Cucchi Vedo dai commenti tanta gente che preferisce tagliarsi le palle piuttosto che dire… - InvernizziCarlo : @CucchiRiccardo Signor Cucchi lei infatto ha notato che alla Juve Kean viene dosato col bilancino e tenuto il più p… -