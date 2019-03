Tre anni senza Cruyff | Per molti eri un idolo | per me sarai sempre un padre e un

Brexit tra rinvii - scadenze e incertezze. E i britannici poTrebbero dover votare comunque alle europee : Una enorme spaccatura che accresce le incertezze e rischia di pesare sempre più sul fronte dell'economia avanzata, frenando lo sviluppo di partnership con soggetti di altri Paesi europei e dirottando ...

Milano - raduno di esTrema destra per centenario del fascismo. Contromanifestazione Anpi : “È anniversario tragico” : Circa un centinaio di nostalgici del fascismo si è radunato al cimitero Monumentale di Milano per ricordare la formazione dei Fasci da combattimento, movimento nato il 23 marzo del 1919. Un evento criticato e contestato nei giorni scorsi non solo dall’Anpi ma anche dal sindaco Beppe Sala e poi autorizzata come commemorazione dal Questore di Milano. Proprio per questo antifascisti e Anpi hanno organizzato una Contromanifestazione ...

Crescita - i titoli di Stato Usa a Tre mesi rendono più di quelli a dieci anni : è un segnale che arriverà la recessione : Segnali di recessione prossima ventura iniziano ad arrivare anche dall’economia statunitense. Per la prima volta dal 2007, poco prima della crisi finanziari a e della Grande recessione, la curva dei rendimenti dei titoli di Stato Usa si è invertita e ha girato in negativo: quelli a tre mesi sono arrivati a rendere il 2,45%, più di quelli a 10 anni che pagano il 2,43 per cento. Si tratta di uno dei segnali più potenti di rallentamento ...

Un’enorme tempesta solare ha colpito la Terra 2.600 anni fa e poTrebbe verificarsi ancora : avrebbe conseguenze devastanti nella società moderna : Una gigantesca tempesta solare ha colpito la Terra circa 2.600 anni fa, con un’intensità circa 10 volte più forte di qualsiasi altra tempesta solare registrata nell’epoca moderna, ha svelato un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Questi risultati suggeriscono che esplosioni di questo tipo si ripetono regolarmente nella storia della Terra e potrebbero creare un gran caos se venissimo colpiti ...

Brindisi - tragedia della strada : perdono la vita Tre giovani ragazzi di 18 - 19 e 17 anni : Una terribile tragedia della strada si è verificata questa notte intorno alle ore 2:30 nel Brindisino, sull'arteria provinciale che collega i paesi di Cellino San Marco e San Pietro Vernotico. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, si è trattato di un incidente frontale, il quale purtroppo non ha lasciato scampo a tre giovanissimi, due ragazze e un ragazzo, tutti residenti in tre diverse località della provincia, incluso lo stesso ...

Theresa May ha fatto sapere che poTrebbe non rimettere ai voti l’accordo su Brexit al Parlamento britannico : In una lettera aperta ai parlamentari britannici resa pubblica ieri sera, la prima ministra Theresa May ha fatto sapere che potrebbe non mettere ai voti per la terza volta l’accordo su Brexit negoziato dal suo governo con l’Unione Europea. L’accordo

Milano - arrestato ex Ad di Trenord : deve scontare 4 anni e 9 mesi : Milano, arrestato ex Ad di Trenord: deve scontare 4 anni e 9 mesi Giuseppe Biesuz, 57 anni, fermato mentre stava per imbarcarsi su un volo per Londra. Nel luglio 2018 la sentenza d'appello con le accuse di aver falsificato il curriculum per l’assunzione con una laurea inesistente e di bancarotta fraudolenta della società Urban ...

Trenord : arrestato a Linate l'ex ad Biesuz - deve scontare olTre 4 anni : L'ex ad di Trenord, Giuseppe Biesuz, che doveva scontare una condanna per truffa e bancarotta fraudolenta è stato arrestato a Linate: stava andando a Londra. Secondo la ricostruzione della polizia si è presentato al controllo passaporti dell'aeroporto oggi alle 13.30, intenzionato a prendere un volo per la capitale britannica. Ma i poliziotti hanno interrogato le banche dati e riscontrato che a carico del 57enne la corte ...

Trenord : arrestato a Linate l'ex ad Biesuz - deve scontare olTre 4 anni : l'ex ad di Trenord, Giuseppe Biesuz, che doveva scontare una condanna per truffa e bancarotta fraudolenta è stato arrestato a Linate: stava andando a Londra. Secondo la ricostruzione della polizia si ...

A Bologna quattromila alberi in più fatti crescere in Tre anni : Rispetto all'ultimo censimento della primavera 2016, che rilevava circa 79 mila esemplari, oggi abbiamo in città oltre 83 mila alberi censiti individualmente: quattromila in più. È il bilancio arboreo ...

Ora sono insieme! Romina muore a 52 anni di crepacuore Tre mesi dopo il figlio : Si è spenta a pochi mesi di distanza dalla perdita dell'amato figlio Luca. E' morta a causa di un arresto cardiaco Romina Magnani, cesenate da tempo residente a Igea Marina insieme al marito. La donna aveva 52 anni, e non aveva mai superato il dolore per la morte del figlio 33enne, morto in circostanze tragiche il 25 novembre 2018. Un ragazzo gentile e benvoluto da tutti, con un passato da calciatore nelle giovanili del Bellaria. La pagina ...

Adam Johnson scarcerato dopo Tre anni : l'ex Sunderland era stato condannato per pedofilia : dopo tre anni di prigione, Adam Johnson è tornato libero. l'ex giocatore di Manchester City e Sunderland, accusato nel febbraio del 2016 di pedofilia, è stato rilasciato dal carcere di Moorland, nella ...

Brindisi - scontro tra auto e mezzo pesante : morti due chef di 36 e 25 anni menTre vanno a lavoro : Francesco Lobefaro, 36 anni, e Giuseppe Marzio, di 25, stavano andando a lavoro quando si sono scontrati con la loro auto contro un mezzo agricolo sulla strada statale 16 tra Ostuni e Montalbano. Uno faceva lo chef e l'altro era il suo aiutante in un ristorante che stavano raggiungendo per lavorare in serata.Continua a leggere

Calcio pirata in tv / Inghilterra - in Tre condannati a 17 anni per i pezzotti della Premier : Oltre mille impianti La notizia del giorno nel pianeta Calcio è la condanna per un totale di 17 anni a tre cittadini inglesi che avevano favorito la trasmissione illegale della Premier League, guadagnando un profitto da oltre 5 milioni di sterline. Steven King, Paul Rolston e Daniel Malone avevano installato oltre mille impianti che qui definiamo pezzotti. Tra pub, club e abitazioni private in Inghilterra e Galles. Grazie ai “pezzotti”, gli ...