Reggio Emilia | circoncisione in casa | morto un bimbo di 5 mesi

vanityfair

(Di domenica 24 marzo 2019) Èun bambino di cinquetra venerdì 22 e sabato 23 marzo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano () in condizioni disperate a causa di un intervento difatto indai genitori, di origine ghanese.Ilè stato portato venerdì pomeriggio all’ospedale di Scandiano in arresto cardiaco. Sul caso la Procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo.In Italia sono tra i 4mila e i 5mila i bambini stranieri che ogni anno vengono sottoposti alla, per motivi culturali, religiosi o igienici. Tra i 1.400 e i 1.750, pari al 35 per cento, subiscono la pratica in modo clandestino, molto spesso da persone che non hanno nessuna competenza medica e alimentano il business mettendo a rischio la vita dei bambini.

fattoquotidiano : Reggio Emilia, circoncisione in casa fatta dai genitori: muore bimbo di 5 mesi - MediasetTgcom24 : Un bimbo di cinque mesi è morto a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine gh… - repubblica : Reggio Emilia, bimbo di cinque mesi muore dopo circoncisione in casa -