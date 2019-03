Nave da crociera con motore in avaria in Norvegia 1300 passeggeri da evacuare

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) Le autorità norvegesi hanno cominciato l'evacuazione con gli elicotteri di circa 1.300di unadacon ilin panne al largo della costa norvegese. "LadaViking Sky ha lanciato un SOS per problemi ale condizioni meteo cattive" ha annunciato su Twitter il centro di soccorso dellameridionale.In un altro tweet, la polizia locale ha detto che i 1.300sarebbero stati evacuati a terra. "La barca ha solo unacceso e il vento è abbastanza forte, quindi preferiamo avere a terra persone a terra", ha detto il capo delle operazioni della polizia Tor Andre Franck.Cruise ship "Viking Sky" withpassengers aboard has sent out #MAYDAY as it drifts closer to the shore in Hustadvika on the northwestern coast of Norway. There's bad weather in the area and eye witnesses estimate the ship is approximately ...

