Mandorle | il segreto del benessere Alleate per la dieta e per la bellezza

Meghan Markle - le Mandorle sono il suo segreto di bellezza : Meghan Markle ha un segreto di bellezza formidabile che è accessibile a tutte: le mandorle. In una recente intervista ha rivelato che le mandorle e il burro di mandorle sono tra i suoi snack preferiti. Come è noto la Duchessa del Sussex, all’ottavo mese di gravidanza, è molto attenta all’alimentazione e non solo ora che è in dolce attesa. Prima di sposare Harry aveva addirittura un blog dove dispensava consigli di benessere. Sappiamo ...