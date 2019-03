Cancro | Pesci e Scorpione | primavera di fuoco per i segni d' acqua

L'oroscopo del 23-24 marzo : fine settimana da relax per Cancro e Pesci : Giunge a conclusione un'altra settimana e arriva L'oroscopo del weekend 23-24 marzo. Le stelle si prospettano positive per la maggior parte dei segni. Tuttavia, qualcuno dovrà fare i conti con alcuni malanni dovuti al cambio di stagione. Il transito primaverile giova ai nati del Cancro e dei Pesci. Vediamo cosa aspettarci in queste due giornate. Oroscopo weekend 23-24 marzo 2019: da Ariete a Vergine Ariete – In questo weekend mettete da parte il ...

Oroscopo giornaliero del 22 marzo : agitazioni per Pesci e Cancro : Si avvicina il week-end per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lato professionale e amoroso per la giornata di venerdì 22 marzo 2019. Ariete: la Luna non sarà dalla vostra parte in questa giornata, per questo motivo potrebbero esserci dei dissapori emotivi. Nel lavoro, i nuovi progetti possono darvi delle soddisfazioni....Continua a leggere

Oroscopo dal 18 al 24 marzo : settimana fortunata per Cancro - creatività per Pesci : Un'altra settimana tutta da vivere sta per iniziare: secondo l'Oroscopo dal 18 al 24 marzo, le prossime giornate si preannunciano interessanti sotto svariati punti di vista. L'inverno lascerà la scena e la primavera farà il suo ingresso. Questo comporta una sorta di rinascita, specialmente per il Cancro. I nati sotto questo segno si libereranno dall'ansia che ha caratterizzato i mesi precedenti. Ma si registrano novità importanti anche per altri ...

L'oroscopo del 14 marzo : novità per il Cancro - giovedì importante per Pesci e Gemelli : Non mancano sorprese nelL'oroscopo di giovedì 14 marzo 2019. SI prospettano delle ore piene di novità interessanti ma non per tutti. Sarà una giornata importante oppure di quelle sottotono? Scopriamolo subito attraverso le previsioni delle stelle per tutti i 12 segni dello zodiaco. Oroscopo del giorno 14 marzo, previsioni da Ariete a Vergine Ariete: dovete avere più fiducia in voi stessi e farvi coinvolgere maggiormente nel lavoro. Rinunciate a ...

Oroscopo 14 marzo : Cancro confuso - passi avanti per Vergine - Pesci ambizioso : L'Oroscopo di giovedì 14 marzo vede i nati sotto il segno del Capricorno molto riflessivi, mentre i Gemelli sono in recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: purtroppo molto spesso vi soffermate su relazioni che non hanno futuro. Siete intrigati dalle cose complicate, ma poi finite sempre per rimetterci e soffrire. Cercate di concentrarvi sulle cose concrete e otterrete ottimi ...

Oroscopo del giorno 8 marzo : ottimo venerdì per Pesci - attenzioni per Cancro : Arriva l'Oroscopo dell'8 marzo 2019, giorno dedicato alla festa delle donne. Questo venerdì si tinge di rosa, infatti, gli astri parlano d'amore ma anche di lavoro e impegni tra casa e famiglia. La donna di oggi è una donna forte, determinata e soprattutto piena di faccende, qualunque esse siano. Per commemorarla si usa donare una mimosa che è una usanza tutta italiana. Il fiore rappresenta tolleranza, vicinanza e 'lotta unita', infatti, la ...

Cancro - Pesci e Scorpione : come affrontare famiglia e carriera il 1 Marzo : I Segni d'acqua sono certamente i più emotivi del quartetto degli elementi, capaci di grandi slanci altruistici, come pure di un certo sano egoismo. La famiglia fa la parte del leone, sempre e comunque, nel bene e nel male, nell'arco di una intera esistenza, e in questi giorni in particolare, avranno modo di accorgersene. Scorpione: con Giove in quadrato a Nettuno, sentite un'inquietudine che non ha spiegazioni logiche. Oggi più che negli altri ...

Oroscopo 5 marzo : serenità amorosa per Cancro e Pesci : In questo martedì 5 marzo 2019 troviamo il Sole, la Luna, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Urano in Ariete e Marte in Toro. Giove in Sagittario ed il nodo lunare in Cancro nell'undicesima casa. Plutone e Saturno in Capricorno. Venere danzerà tra i gradi dell'Acquario. Di seguito troverete le previsioni per i 12 segni zodiacali. Cancro galante Ariete: malinconia amorosa. Gli influssi odierni tenderanno ad incupire l'umore dei nativi che ...

Oroscopo 25 febbraio : Cancro ambizioso - Pesci positivo : Le previsioni degli astri per l'ultimo lunedì del mese rivelano che la Bilancia sarà assolutamente svogliata, mentre per la Vergine inizierà una fase di recupero. Scopriamo l'Oroscopo di tutti i segni per lunedì 25 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: i nati sotto il segno dell'Ariete saranno particolarmente nervosi. La giornata non inizierà al meglio: tensioni e ritardi sul lavoro vi porteranno ad essere molto scontrosi. Fate attenzione a non ...

Oroscopo 24 febbraio : cambiamento nei sentimenti per il Cancro - passionalità per i Pesci : La settimana si conclude con la giornata di domenica 24 febbraio. Vediamo le previsioni del giorno con l'Oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno come sempre assoluti protagonisti. Oroscopo di domenica 24 gennaio Ariete: in amore giornata che vi vedrà agitati, anche se la Luna non sarà più opposta, potreste anche affrontare qualcosa di nuovo e vincere una sfida. Nel lavoro è semplice vivere qualche occasione ...

Oroscopo 22 febbraio : difficoltà per la Vergine - Cancro periodo top - novità per i Pesci : L'ultimo venerdì del mese sarà sottotono per i nati sotto il segno dello Scorpione: per il Leone sarà una giornata ideale per recuperare un po' le forze, mentre per l'Ariete le cose andranno bene soprattutto dal punto di vista lavorativo. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla giornata del 22 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: la giornata sarà decisamente positiva in ambito lavorativo. Potrebbero ...

L'oroscopo sull'amore di coppia - sabato 16 febbraio : Pesci felice - Cancro fragile : Nello sconfinato cielo dello Zodiaco, i pianeti diventano protagonisti di uno scenario sorprendente, intrecciando i loro influssi per migliorare la sfera affettiva delle relazioni di coppia. L'amore bussa alla porta dei cuori di ciascun segno zodiacale, spetta a loro aprire i battenti alle emozioni, illuminati dalle previsioni astrologiche di sabato. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia del 16 febbraio. L'amore e le emozioni nelle ...

Oroscopo 17 febbraio : nuove sfide per Cancro - Bilancia tesa - Pesci ottimista : Il penultimo weekend del mese si rivelerà molto particolare per Capricorno e un po' fastidioso per Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri per domenica 17 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: per i nati sotto il segno dell'Ariete non sarà un periodo facile, siete alla ricerca di conferme e dovete lottare per ottenere ciò che desiderate. Qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi in qualche modo, ma voi non avete alcuna intenzione di ...

Oroscopo 12 febbraio : Cancro in ribasso - ok Capricorno e Pesci : Quella di martedì sarà una giornata positivissima per Ariete, Pesci e Capricorno, leggermente difficile per Gemelli e Toro, decisamente "no" per Cancro e Leone. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete un incremento nelle finanze non indifferente che vi spronerà a fare acquisti per la persona amata; attenti però a non favorire del malcontento fra i vostri familiari con alcuni ...