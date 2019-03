LIVE Sci di fondo | Sprint Quebec 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino a caccia

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale dellein tecnica libera delle Finali di Coppa del Mondo di sci diin programma aCity, in Canada: oggi, venerdì 22 marzo, alle ore 15.50 italiane scatteranno le qualificazioni femminili, seguite alle ore 16.35 dalle maschili, mentre per le finali bisognerà attendere le 18.20 per le donne e le 18.48 per gli uomini.Mai finale avrebbe potuto essere più avvincente: domenica si assegneranno entrambe le Sfere di cristallo, mentre oggi sarà la volta della Coppa dellafemminile. In lizza per la generale al maschile il norvegese Johannes Klaebo e il russo Alexander Bolshunov e al femminile la norvegese Ingvild Oestberg, la russa Natalia Nepryaeva, e, solo aritmeticamente, la finlandese Krista Parmakoski. Per lafemminile favorita la svedese Stina Nilsson sulla norvegese Maiken Falla.Molto incerta la ...

