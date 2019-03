La complessità di Sarri un allenatore mai banale

ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2019)Venerdì 22 marzo, a Bacoli, a Villa Cerillo, sarà presentato “Maurizio. Una vita da raccontare” il libro di Nicola De Ianni. Modera Ugo Marani. Interverranno Luca Bifulco, Massimiliano Gallo, Antonio Giordano, Oscar Nicolaus, Anna Trieste. Sarà presente l’autore.Nicola De Ianni è uno storico dell’economia a cui gli studiosi italiani che provano a scorgere nello sport un indicatore utile alla comprensione di più ampi fenomeni sociali, culturali, economici e politici non possono non dedicare attenzione. In un suo saggio di qualche anno fa, “Il calcio italiano 1898-1981. Economia e potere” (Rubbettino, 2015), De Ianni aveva fornito una consistente analisi politico-economica del nostro calcio dagli esordi fino all’inizio degli anni ’80, riflettendo sulla costante centralità del denaro, con le sue molteplici diramazioni socio-politiche, in un mondo che spesso viene ...

