De Vito | «Sono sereno» Ma non risponde al gip

De Vito interrogato : «Chiarirò tutto - sono sereno». Il gip : «Corruzione ai vertici del Comune» : «Chiarirò tutto. sono sereno anche se molto dispiaciuto per quanto sta succedendo». È quanto ha riferito , al suo nuovo legale Angelo Di Lorenzo, che ha incontrato a Regina...

De Vito interrogato : «Chiarirò tutto - sono sereno». Il gip : «Corruzione ai vertici in Comune» : «Chiarirò tutto. sono sereno anche se molto dispiaciuto per quanto sta succedendo». È quanto ha riferito , al suo nuovo legale Angelo Di Lorenzo, che ha incontrato a Regina...

Portas : se De Vito dichiarato colpevole allora 5S sono mariuoli : Roma – “Gli amministratori dei M5s non brillano per capacita’ e buon senso, vedi Appendino, Raggi e il ministro Toninelli; ma, se le vicende del presidente del Consiglio comunale di Roma De Vito fossero accertate, gli Italiani capirebbero che oltre essere incapaci sono anche dei mariuoli…”. Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd. L'articolo Portas: se De Vito dichiarato colpevole ...

De Vito arrestato : «Chiarirò tutto - sono sereno». Il gip : «Corruzione ai vertici Comune» : «Chiarirò tutto. sono sereno anche se molto dispiaciuto per quanto sta succedendo». È quanto ha riferito , al suo nuovo legale Angelo Di Lorenzo, che ha incontrato a Regina...

Marcello De Vito da Regina Coeli : 'Sono sereno - chiarirò tutto' : 'chiarirò tutto, sono sereno anche se molto dispiaciuto per quanto accaduto'. Così Marcello De Vito avrebbe parlato al suo legale, Angelo Di Lorenzo, che ha incontrato a Regina Coeli per l'...

Marcello De Vito da Regina Coeli : "Sono sereno - chiarirò tutto" : "chiarirò tutto, sono sereno anche se molto dispiaciuto per quanto accaduto". Così Marcello De Vito avrebbe parlato al suo legale, Angelo Di Lorenzo, che ha incontrato a Regina Coeli per l'interrogatorio di garanzia, per il quale De Vito si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il difensore ha spiegato: "De Vito avrebbe voluto rispondere già oggi al gip per chiarire, ma gli ho chiesto di avvalersi della facoltà di non rispondere ...

De Vito - Raggi a Porta a Porta : sono su tutte le furie. E tira in ballo Lombardi. Lei : meschine insinuazioni : È una 'su tutte le furie' quella ospite a Porta a Porta a poche ore dall' del presidente M5S del consiglio comunale di Roma . 'Questa notizia - dice - mi ha colto di sorpresa, non me lo aspettavo'. '...

De Vito - Raggi a Porta a Porta : sono su tutte le furie. E tira in ballo Lombardi. Lei : meschine insinuazioni : È una Raggi 'su tutte le furie' quella ospite a Porta a Porta a poche ore dall' arresto per corruzione del presidente M5S del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito . 'Questa notizia - dice - mi ...

De Vito arrestato - Virginia Raggi : 'Sono su tutte le furie' : Dopo la bufera giudiziaria che si è abbattuta sul Campidoglio con l'arresto del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito, è arrivato l'atteso commento della sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'esponente del Movimento 5 Stelle, ospite di Porta a Porta, ha ammesso di essere rimasta molto sorpresa di quanto accaduto, ma di aver sempre pensato che sia De Vito che Roberta Lombardi non l'amassero. Le dichiarazioni di Virginia Raggi su De ...

De Vito - Raggi a Porta a Porta : sono su tutte le furie - è noto che lui e Lombardi non mi amavano : È una 'su tutte le furie' quella ospite a Porta a Porta a poche ore dall' del presidente M5S del consiglio comunale di Roma . 'Questa notizia - dice - mi ha colto di sorpresa, non me lo aspettavo'. '...

Arresto De Vito - Matteo Renzi : “Persone serie sono garantiste sempre - non solo con gli amici” : In un post su Facebook Matteo Renzi critica l'atteggiamento dei Cinque Stelle, che ieri hanno chiesto le dimissioni di Nicola Zingaretti, dopo la notizia dell'indagine a suo carico: "Le persone serie sanno che la giustizia è una cosa seria. E che fanno testo solo le sentenze dei tribunali, non il fango sul web. Gli altri invece hanno un altro nome: si chiamano ipocriti".Continua a leggere

Arresto De Vito - Nicola Morra : 'I fatti contestati sono gravissimi'. Shock tra i consiglieri M5S : 'È impossibile' : "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti", aggiunge Morra. Intanto ribollono le chat dei consiglieri M5S di Roma dopo la notizia dell'Arresto ...

Arresto De Vito - Nicola Morra : "I fatti contestati sono gravissimi". Shock tra i consiglieri M5S : "È impossibile" : "I fatti contestati a Marcello De Vito sono gravissimi: in questo momento,ancor più di prima, è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Non si può rimanere in silenzio". Lo afferma Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia, commentando l'Arresto di Marcello De Vito. "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica ...

Sanremo 2019 - Ultimo ai giornalisti : 'Me l'avete tirata - mi sono grattato ma non è serVito' : Agenzia Vista, Liguria, 10 febbraio 2019 'Non ho mai avuto la pretesa di vincere, come invece avete pensato voi tirandomela. Io mi sono grattato, ma non è servito. La mia vittoria...