romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Roma – Mister Marco Piccirilli aveva detto di contare fortemente sul fattore campo per costruire la salvezza della Prima categoria del, ma domenica scorsa il “De Fonseca” è mancato e la squadra capitolina ha ceduto per 3-1 contro lo Sporting San Cesareo.Eppure le cose ad un certo punto della gara non si erano messe male come spiega il trequartista o esterno offensivo classe 1995 Marco. “Nel primo tempo abbiamo concesso troppo agli avversari e non siamo riusciti a fare una buona prestazione, tanto che gli ospiti hanno chiuso la frazione in vantaggio per 1-0. All’intervallo mister Piccirilli ci ha dato la scossa e siamo rientrati in campo con un altro spirito e un altro atteggiamento tattico: abbiamo alzato la pressione e gli ospiti sono andati in difficoltà. Siamo riusciti a pareggiare i conti con un gol di Cruz, poi abbiamo provato ad insistere alla ricerca del ...

romadailynews : Gsd #Casilina (#calcio, I cat.), Carboni è ottimista: “Lotteremo fino all’ultimo per… - sportlaziale : Roma – Dopo aver sfiorato il colpaccio sul campo dell’Atletico Monteporzio secondo della classe, la Prima categoria… - sportlaziale : Gsd Casilina, Piccirilli e l’obiettivo minimo: “Vincere le quattro partite casalinghe” -