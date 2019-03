Elezioni Basilicata, Carlo Trerotola smentisce la bufala: “Tessera MSI non è mia” (Di giovedì 21 marzo 2019) La storia della 'simpatia' di Carlo Trerotola per la destra di Almirante è stata rilanciata dal 'Secolo d'Italia', che pubblica l'immagine di una tessera del MSI con il nome del candidato alla presidenza della Regione Basilicata. Treretola: "Quella tessera è un fake, un falso, come è falso che Carlo Trerotola sia mai stato iscritto al Msi"



