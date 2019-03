Daniele Frongia | “Mi autosospendo e rimetto le deleghe Confido in rapida archiviazione”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019), assessore allo Sport del comune di Roma, indagato per corruzione nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma, si è autosospeso e ha rimesso lenelle mani di Virginia Raggi. “Come ho già dichiarato stamani – fa sapere– ho piena fiducia nella magistratura e, come sottolineato anche dai miei legali, confidiamo in unaarchiviazione del caso. Tuttavia, per una questione di opportunità politica, nel rispetto del M5s, degli attivisti e di chi ci sostiene ogni giorno, ma soprattutto nel rispetto degli stessi principi che mi spinsero molti anni fa ad aderire al Movimento, una forza politica trasparente e in cui credo fermamente, ho deciso di autosospendermi dal M5S e di riconsegnare leattribuitemi dal sindaco Virginia Raggi in qualità di assessore allo Sport di Roma Capitale”. “Ricordo nuovamente che il mio caso ...

