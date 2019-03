«Salvini | ma quale arresto?! Siamo noi che siamo dalla parte del diritto»

Matteo Salvini inchioda il manifestante : "Ma quale ambiente" - lo schifo contro il poliziotto : Altro che manifestazione "per salvare l'ambiente". Quella che si è celebrata venerdì in tutto il mondo e, in Italia, a Milano, è stata una manifestazione contro Matteo Salvini. Moltissimi, infatti, i cori e gli insulti contro il ministro dell'Interno. Insomma, ogni occasione è buona. E sul caso torn

'Ma quale blocco'. Salvini svela il piano sulla Tav : 'Non c'è alcun blocco della Tav, c'è solo una revisione del progetto con l'obiettivo di portare a termine il progetto'. A 'Mattino 5' il vicepremier e ministro dell'Interno chiarisce il futuro della ...

Silvio Berlusconi fregato da Matteo Salvini. Paolo Becchi - la soffiata : su Pasquale Pepe cade il centrodestra : Dopo le elezioni in Abruzzo tocca tra poco alla Sardegna. Due regioni molto importanti, nulla da dire, ma prima delle europee si vota anche in un' altra regione, la Basilicata. Nel profondo Sud. Tutti pensavano che i lucani sarebbero stati chiamati alle urne in contemporanea con le europee, ma il Ta

Ma quale rimpasto? Matteo Salvini è già ministro “di tutto” : Chi crede che Salvini sia interessato a un rimpasto probabilmente non ha capito che la sua battaglia non è tanto di "di partito" ma soprattutto una battaglia "personale". Intascherà questa vittoria e continuerà a fare quello che h sempre fatto: il ministro di tutto, parlerà di tutto, scavalcherà tutti.Continua a leggere

Matteo Salvini - il sondaggio più impensabile : quale regione si prende - il Pd sconvolto : Bye bye Emilia rossa. Che di rosso, nella terra di Peppone, fosse rimasto solo il Lambrusco si era capito da tempo. Le elezioni di marzo erano state l' ennesima sveglia, con la Lega che aveva quadruplicato i suoi consensi, arrivando al 19,2% e il Pd in crollo verticale. E non è un episodio. Tutto la

Fiano su Salvini : “Ha bloccato per giorni persone su una nave - quale sarebbe l’interesse pubblico?” : Intervista al parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano sulla strategia di Matteo Salvini per evitare il processo sul caso Diciotti: "Non c'è possibilità per me che il blocco di una nave e delle persone su quella nave (vorrei ricordare che io su quella nave ci sono stato e ho visto le facce terrorizzate delle ragazze stuprate) possa avere un interesse pubblico e costituzionale"Continua a leggere

Diciotti - Salvini si difende con l'”interesse pubblico” : ma quale fu in quel caso? : (Foto: Giovanni Isolino/Getty Images) Il “non mollo” ce lo doveva mettere anche nella lettera al Corriere della Sera, Matteo Salvini. Che ora, all’avvicinarsi del voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata al Senato dal Tribunale dei ministri di Catania per sequestro di persona e altri reati sul caso Diciotti, tenta una doppia strada. Da una parte allargare l’eventuale processo, che sembra a questo punto scontato vista la ...