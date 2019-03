Riccardo Fogli sbotta contro Marina La Rosa | “Ma come ti permetti?”

Riccardo Fogli e Marina La Rosa : scoppia la lite per Soleil : Isola dei Famosi, Riccardo Fogli difende Soleil: Marina La Rosa attacca, lo scontro Nuova lite all’Isola dei Famosi. Questa volta al centro dello scontro ci sono finiti Riccardo e Marina. Alessia Marcuzzi ha mostrato a Fogli il video della nomination fatta da La Rosa la scorsa settimana. Per chi non lo ricordasse, la donna decise […] L'articolo Riccardo Fogli e Marina La Rosa: scoppia la lite per Soleil proviene da Gossip e Tv.

Red Canzian - il saluto a Riccardo Fogli e il rapporto con Jessica Morlacchi : Red Canzian a Domenica In: Mara Venier propone di salutare Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi Un brevissimo saluto quello di Red Canzian a Riccardo Fogli durante la sua intervista a Domenica In. Qualche fan sui social chiedeva di assistere a dei saluti da parte del cantante nei confronti del collega che si trova attualmente all’Isola […] L'articolo Red Canzian, il saluto a Riccardo Fogli e il rapporto con Jessica Morlacchi ...

Mara Venier invita Riccardo Fogli. Salta la luce a Domenica In : Domenica In: Mara Venier manda un messaggio in diretta a Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi Lo ha invitato ufficialmente (o quasi) a Domenica In Mara Venier: stiamo parlando di Riccardo Fogli, ex membro dei Pooh, che oggi ha voluto ricordare approfittando della presenza in studio di Red Canzian. Proprio alla fine dell’intervista al coach di Ora o mai più, la conduttrice ha infatti asserito: “Anche se è lontano, voglio mandare ...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli finisce nel mirino di Bettarini : ‘Va dove tira il vento’ : Riccardo Fogli è stato preso di mira da Stefano Bettarini. Alla base della critica da parte dell’ex calciatore ci sarebbe il comportamento mostrato dal 71enne. Dopo il confronto con Fabrizio Corona e la gogna mediatica, per Riccardo Fogli sembra non esserci davvero pace in Honduras. Il naufrago è stato criticato aspramente dall’ex marito di Simona Ventura: “Riccardo è una banderuola, va dove tira il vento”. In un secondo momento Bettarini ha ...

Alessia Marcuzzi e il post dopo il caso Riccardo Fogli : 'Sparisci brutta anoressica' : Alessia Marcuzzi e il post dopo il caso Fabrizio Corona vs Riccardo Fogli . Su le ultime novità. dopo l'ormai noto videomessaggio andato in onda all'Isola dei Famosi, la conduttrice aveva scelto di ...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli - Corona e corna - brutta voce. 'Zitto zitto - lui...' - cosa sfugge a Bettarini : Il naufrago dell' Isola dei Famosi 2019 Stefano Bettarini sembra sul piede di guerra. Approdato sull' Isola che non c'è insieme a Kaspar Capparoni , l'ex di Simona Ventura si è lasciato andare a dei ...

Viola Valentino difende Riccardo Fogli : "È il vincitore morale dell'Isola" : Riccardo Fogli è diventato, suo malgrado, il protagonista indiscusso di questa edizione dell' Isola dei Famosi a causa del presunto tradimento della moglie Karin Trentini con lo stilista Giampaolo ...

Jeremias Rodriguez : “Dopo aver visto Riccardo Fogli distrutto ho mandato un messaggio a Corona” : Del caso Corona-Fogli si è parlato a lungo. E Jeremias Rodriguez torna sull’argomento a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda domani, raccontando le reazione dell’ex cantante dei Pooh dopo aver visto il filmato: “Stava male, perché queste sono cose brutte. Con me ha pianto e si vedeva che era molto dispiaciuto per questa situazione. Io sono abituato a Corona, lo conosco, ma sono riuscito a fare poco per ...

Mara Venier sul caso Fogli all’Isola : «Una brutta pagina di televisione - mi domando perché Riccardo sia ancora lì» : Mara Venier Mara Venier dice la sua. La conduttrice di Rai 1, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, si espone commentando alcuni degli episodi che in queste settimane stanno catalizzando l’attenzione mediatica, a cominciare dal caso Fogli. Il suo pensiero, a riguardo, è piuttosto netto: “Credo sia stata una brutta pagina di televisione. Mi dispiace per Alessia Marcuzzi. Mi domando però cosa ci faccia e perché, dopo ...

Isola - Stefano Bettarini e la rivelazione inaspettata su Riccardo Fogli : 'Zitto - zitto...' : Stefano Bettarini e la rivelazione inaspettata su . L'ex inviato dell' Isola dei Famosi è tornato sull'Isola che non c'è con Kaspar Capparoni e lì 'i due pescatori' - come ormai vengono chiamati - si ...

Isola dei Famosi - Mara Venier demolisce Fabrizio Corona : "Riccardo Fogli cosa ci fa ancora lì?" : Mara Venier, conduttrice di Domenica In, commenta con sincerità la puntata incriminata dell'Isola dei Famosi, quella dell'attacco di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli. Mara, ex opinionista dell'Isola, esprime il suo parere in un'intervista a Oggi in edicola. “Brutta pagina di Tv. Mi domando cosa ci f