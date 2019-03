liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) (AdnKronos) - Per quanto riguarda la pulizia boschi saranno aperti, in aggiunta a quelli già attivi, centinaia di, un numero da definire dopo il disgelo, perché al momento non si è ancora entrati in moltissime aree nei 30mila ettarida. La cifra di 2.500.000 di metri cubi di ma

TV7Benevento : Maltempo: Zaia, in Veneto 350 cantieri per far rinascere territori colpiti da 'Vaia' (2)... - TV7Benevento : Maltempo: Zaia, in Veneto 350 cantieri per far rinascere territori colpiti da 'Vaia'... - DonazzanElena : Ora alla presentazione del piano del Commissario: il Presidente Luca Zaia è infatti Commissario del Governo per gli… -