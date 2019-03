La balena morta con 40 chili di plastica nello stomaco

balena di 5 metri trovata morta con 40 chili di plastica nello stomaco : Le Filippine sono il secondo paese al mondo per l'inquinamento causato da materiale plastico: 'Qui viene usata la dinamite per la pesca e negli ultimi 10 anni abbiamo recuperato 61 balene e 57 ...

Il 'non mistero' della balena trovata morta non nel cuore della foresta amazzonica - ma sulla costa : Negli ultimi giorni le prime pagina delle maggiori testate giornalistiche nazionali e internazionali stanno battendo una notizia a dir poco sconvolgente: una balena è stata trovata spiaggiata nel cuore dell'Amazzonia. Lo spiaggiamento non è avvenuto nella foresta Una notizia del genere non passa inosservata e in poche ore è diventata estremamente virale, inondando le bacheche dei principali social network. E le speculazioni sull'avvenimento sono ...