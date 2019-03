Don Giuseppe Diana | la sua memoria resta viva e vitale Nonostante i tentativi di

San Giuseppe - artificieri in Piazza Europa per uno zaino abbanDonato : La Spezia - Due episodi hanno fatto vivere brevi momenti di tensione nel primo giorno di fiera. Il primo intervento è relativo a uno zainetto abbandonato che per essere "bonificato" ha reso necessario ...

RINO GATTUSO/ È il Dono di Caterina ai figli Vittorio e Giuseppe - C'è posta per te - : RINO GATTUSO a 'C'è posta per te'. Il mister del Milan ospite su Canale 5 da Maria De Filippi dopo le scintille con Salvini

Ragusa - 'Voci di Donne' : una mostra fotografica di Giuseppe Leone : E in questa visione accomuna Sofia Loren che alza il David di Donatello a Taormina e la ragazza acqua e sapone che guarda il mondo da una porta-finestra di Noto. Come pure la giovane che tesse la ...

Giuseppe Conte - la prova del fallimento dell'avvocato premier : tutti i suoi biDoni agli italiani : Con Giuseppe Conte il problema è sempre il solito: lo prendi sul serio oppure no? Lo consideri un primo ministro a tutti gli effetti, un capo di governo vero, per quanto anomalo, e dunque responsabile delle cose che l' esecutivo fa e non fa? Oppure lo tratti come uno piazzato lì perché non desse fas

Caso Diciotti - 41 migranti chieDono il risarcimento danni a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : Attraverso un ricorso d'urgenza, presentato da uno studio legale al tribunale civile di Roma, 41 migranti eritrei che si trovavano a bordo della nave Diciotti hanno chiesto un risarcimento danni per "privazione della libertà personale", in seguito alla decisione del governo e del ministro dell'Interno di non farli sbarcare. I migranti chiedono a Conte e Salvini risarcimenti che vanno dai 42mila a 71mila euro.Continua a leggere

Uomini e Donne - l'ex tentatore Giuseppe Santamaria difende Dal Corso dalle critiche : La scelta di Teresa Langella è stata resa nota nella puntata speciale di Uomini e donne, ma davvero sarà finita così? Andrea Dal Corso ha rifiutato di presentarsi nel castello medievale per parlare con la tronista delusa, dopo il 'no' che ha contrassegnato la fine del suo perCorso. A distanza di un giorno da tale puntata, che ha scatenato le critiche dei fan del programma, l'ex corteggiatore ha deciso di esprimersi su Instagram per chiarire le ...

Giuseppe - medico e neurologo - stroncato a 39 anni dalla leucemia : il Donatore non si è presentato : ' Per lui, ogni giorno valeva la pena di essere vissuto a pieno e tutto ciò che esisteva al mondo era una meraviglia solo per il fatto stesso di esistere. Questa la sua filosofia di vita, questo il ...

Cardito : i genitori del piccolo Giuseppe perDono la patria potestà : Il Tribunale dei minori di Napoli ha sospeso la patria potestà per Valentina Casa e Felice Dorice, i genitori di Giuseppe, 7 anni, che domenica sera ha perso la vita a Cardito (provincia di Napoli), dopo essere stato picchiato dal compagno della madre, e Noemi, la sorellina di 8 anni, che ha riportato gravi tumefazioni al volto. La piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento di ricostruzione estetica che, per fortuna, è andato a buon ...

Scomparsa di Giuseppe Zamberletti - Mattarella : “Grati per ciò che ha saputo Donare alla comunità” : “La Scomparsa di Giuseppe Zamberletti mi addolora profondamente e, in questa ora, desidero esprimere alla sua famiglia il mio sentimento di vicinanza e la partecipazione affettuosa del popolo italiano al cordoglio“: con queste parola il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella omaggia il ‘padre della Protezione civile’ spentosi all’età di 85 anni. “Il tratto cordiale, qualità riconosciuta della ...