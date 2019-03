Sta per morire di tumore | il regalo di nozze per la figlia è commovente

Nuova Alitalia - Delta col 10% ma non easyJet. Per Gruppo FS possibile 40%. Per il resto lo Stato : Numerosi gli "attori", con per di più anche protagonisti abituati a esibirsi su palcoscenici che nulla o poco hanno a che vedere col mondo dell'aviazione . E con alcuni dei quali "quasi"tirati per la ...

Teatro alla Scala - Sala : "Restituiamo i soldi ai sauditi ma Pereira reSta" :

Nuova Alitalia - Delta col 10% ma non easyJet. Per Gruppo FS possibile 40%. Per il resto lo Stato : Strada complessa, irta di insidie e in ogni caso sempre in salita per la "Nuova Alitalia". Gli americani di Delta, pur senza troppa convinzione, disposti a entrare nella compagine con il 10%. Certo ...

Amici - Alessandro Casillo abbandona e scrive a Maria De Filippi : "Stavo perdendo la lucidità". Tutto finito : Ecco spiegato il mistero su Alessandro Casillo. Il cantante ha lasciato Amici 18 e ha spiegato il perché di questa scelta in una lettera destinata a Maria De Filippi, ma anche agli altri concorrenti del talent show e ai fan. "Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità di questa scelta che è sol

5 frasi d'auguri per la feSta del 19 marzo : Il giorno 19 marzo è ormai alle porte e tutti sono pronti a scrivere la frase più corretta a tutti i papà.

10 idee per la FeSta del Papà che non si aspetta : regali e dediche per lui : La Festa del Papà è alle porte, e per gli indecisi o per chi non sa cosa regalare o scrivere al proprio Papà, ecco 10 utili spunti. Cinque suggerimenti per un regalo e altrettanti per una dedica che lo commuoverà di certo. ...Continua a leggere

Spreafico : ‘Chi mette mi piace a un insulto si deve confessare’. Perché baSta un clic per condividere il male : “Chi mette ‘mi piace’ a un insulto si deve confessare”. Parola di monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei. Nell’omelia della messa del Mercoledì delle ceneri, celebrazione con la quale la Chiesa cattolica inizia i 40 giorni di preparazione alla Pasqua, il presule si è soffermato sull’odio che viene alimentato attraverso i social. “Non è ...

Ottantenne affetta da demenza violentata in casa di riposo : arreStato operatore : Ha abusato sessualmente di una donna di 84 ann i affetta da demenza senile e ricoverata in una casa di riposo: è la scoperta choc fatta dai carabinieri di Ostia che hanno arrestato un operatore della ...

Brexit - gli inglesi vorrebbero uscire - l'Inghilterra vorrebbe reStare. Perché? : Al netto di tecnicismi, voti, mozioni e accordi, perché a quasi tre anni dal referendum che ha deciso l'uscita dell'UK dall'UE, l'Inghilterra non ha ancora trovato la formula per darne concretezza?Nel Parlamento inglese c'è una maggioranza che vuole l'accordo per uscire ma non vuole l'uscita senza accordo. Downing Street sta in mezzo e non riesce ad organizzare questa impasse.l'Inghilterra non ha mai avuto l'Euro, nel rapporto con ...

Icardi-Inter - Mauro esulta su InStagram per la vittoria nel derby. FOTO : Dopo la maglia dell'Inter e l'esultanza con la fascia da capitano, il giorno prima del derby, Mauro Icardi torna a festeggiare... in nerazzurro. E lo fa con un post su Instagram come tanti, come un ...

Roma : arrivano ‘spiraline’ per evitare soSta irregolare Stalli pullman : Roma – Evitano l’occupazione abusiva degli stalli per i pullman turistici. E facilitano la multa in caso di sosta illegittima o sforamenti del tempo di fermata consentito. È partita simbolicamente questa mattina la sperimentazione delle ‘spiraline’, i nuovi dispositivi elettronici installati dall’agenzia Roma servizi per la Mobilita’ sull’asfalto, in corrispondenza degli stalli per i bus turistici. Al ...

Giardinetti - Russo : «Applausi ai ragazzi - sono Stati perfetti» : Roma - E' un Marco Russo chiaramente soddisfatto quello che ha parlato al termine della bella vittoria, 4-0, sul Passo Corese: 'sono davvero felice di com'è andata la gara, ci abbiamo messo il massimo ...

FeSta del papà 2019 - le migliori frasi di auguri per il 19 marzo : Martedì 19 marzo 2019 è un giorno feriale in Italia mentre i cugini svizzeri dedicano al papà una vera e propria festività. Nei Paesi di tradizione cattolica la giornata dedicata al padre coincide con la solennità di San Giuseppe, il papà di Gesù Cristo che riconobbe il proprio ruolo di figlio come un qualunque essere umano. Storicamente, la Festa del papà è stata riconosciuta come tale dopo la Festa della Mamma. Un secondo posto che non ha il ...

Valle d’AoSta : decretato lo Stato di grave pericolosità d’incendio boschivo su tutto il territorio regionale : L’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Valle d’Aosta comunica che oggi, lunedì 18 marzo 2019, il Presidente della Regione, sulla base dell’andamento meteo-climatico dell’ultimo periodo, ha decretato lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo su tutto il territorio regionale non innevato. Per tale motivo è stato decretato lo stato di grave pericolosità nelle zone boscate e in quelle limitrofe ai boschi fino ...