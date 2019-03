M5S | fino a 14 anni di carcere per chi sfregia una donna

blogo

(Di lunedì 18 marzo 2019)Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha parlato proprio oggi a Repubblica di un pacchetto di nuove norme da aggiungere al Codice rosso contro la violenza sulle donne e i minori e una prima anticipazione più dettagliata l'ha data la deputata Stefania Ascari in Commissione Giustizia.Una norma in particolare prevede una penaa 14di reclusione per chiuna, un reato che non esiste ancora e che dunque verrebbe introdotto con questo pacchetto normativo. Ascari ha spiegato anche:"Sono previsti aumenti di pena per i reati di stalking e maltrattamenti in famigliaa 7. Estendiamo inoltre misure di controllo e prevenzione prevedendo ad esempio la sorveglianza speciale per i casi gravi o cambio di dimora per lavittima"Inoltre si parla di condanne inoltrea 12per chi violenta unaa 24per chi ...

