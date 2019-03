La mossa di Google per entrare nel mondo dei videogiochi

agi

(Di lunedì 18 marzo 2019) Tutto pronto a San Francisco per la nuova edizione della Gdc, la ‘Game Developers Conference' che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo centrale neldell'industria videoludica. Dal 18 al 22 marzo, presso il Moscone Center della città californiana, sviluppatori e big del settore si incontreranno e presenteranno le novità a cui stanno lavorando a un pubblico di addetti ai lavori.Quest'anno tutti gli occhi sono però puntati su una data: il 19 marzo, ore 19 in Italia. È prevista infatti per quell'ora la conferenza diche potrebbe segnare una svolta per tutto il settore. Di certo al momento c'è solo che il colosso di Mountain View presenterà qualcosa, ma il messaggio di annuncio del suo keynote, “All will be revealed”, non fa altro che aumentare le domande e la curiosità.I rumors della stampa americana, di settore e non solo, prevedono una grossa notizia: ...

