Il governo non è ai titoli di coda Ma se cade | ci sono solo le urne

Parigi - governo : dispositivo non adeguato : 23.34 Il governo francese ammette che alcune cose "non hanno funzionato" nel dispositivo di sicurezza disposto sabato a Parigi per la manifestazione dei gilet gialli. Il primo ministro Philippe presenterà domani a Macron "proposte di adattamento" di misure già esistenti nel senso di "rafforzamento" e "fermezza di esecuzione".E' emerso dal meeting straordinario di governo oggi a Parigi. "L'analisi degli av- venimenti di ieri -fà sapere Palazzo ...

PD - Zingaretti proclamato segretario<br>"Il governo in un anno non ha fatto nulla" : Nicola Zingaretti è stato proclamato nuovo segretario del PD dall’Assemblea nazionale dopo le primarie del 3 marzo. A formalizzare i risultati della tornata è stato il presidente della commissione congresso uscente, Gianni Dal Moro. I votanti totali alle primarie sono stati 1.582.083, di cui validi 1.569.628: Zingaretti ha ottenuto il 66% dei voti con 1.035.955 preferenze, contro il 22% di Maurizio Martina e il 12% di Roberto Giachetti. In ...

Berlusconi agli italiani : “Fiducia nel governo? Sei un Coglione” - Beppe Grillo non tarda a rispondere (VIDEO) : Silvio Berlusconi agli italiani: “Avete fiducia al governo? E’ da coglioni”, Beppe Grillo replica “italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: ‘Sono un coglione o una persona intelligente‘. Risposta: ‘Sei un coglione’“. A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconidurante la sua visita a Metaponto, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. L’ex cavaliere si … Continue reading Berlusconi agli ...

Sondaggio Pagnoncelli - avviso a Matteo Salvini : gli italiani bocciano il governo sull'economia : Sei italiani su dieci sono scontenti per le politiche economiche del governo. Ergo: Matteo Salvini è il caso che stia attento per le mosse grilline come il reddito di cittadinanza. E poi il 49% degli elettori pensa che la maggioranza non sia coesa. E' quanto emerge nel Sondaggio di Nando Pagnoncelli

PD - Zingaretti proclamato segretario : <br> "Il governo in un anno non ha fatto nulla" : Nicola Zingaretti è stato proclamato nuovo segretario del PD dall’Assemblea nazionale dopo le primarie del 3 marzo. A formalizzare i risultati della tornata è stato il presidente della commissione congresso uscente, Gianni Dal Moro. I votanti totali alle primarie sono stati 1.582.083, di cui validi 1.569.628: Zingaretti ha ottenuto il 66% dei voti con 1.035.955 preferenze, contro il 22% di Maurizio Martina e il 12% di Roberto Giachetti. In ...

Sanità - Potere al Popolo dalla parte dei cittadini : 'Il malgoverno non deve essere pagato da chi ha bisogno di prestazioni di qualità' : Nonostante una decisione di questo tipo la cronaca degli ultimi mesi ha dovuto continuare a interessarsi di questo settore. Non ci riferiamo solo ai 'servizi' sensazionalistici delle Iene che tanto ...

governo - la previsione di Renzi : “Non arriverà a seconda legge Bilancio. Avremo bipolarismo Zingaretti-Salvini” : “Governo M5s-Lega? Ha fatto delle misure suicide che porteranno l’Italia a doversi indebitare per 50 miliardi di euro. Quindi, la mia previsione, anche se non sono il mago Otelma, è che questo Governo non arriverà alla seconda legge di Bilancio“. Parola del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo (La7). L’ex presidente del Consiglio prevede anche una spaccatura interna ai 5 Stelle e loro inevitabile crollo: ...

Berlusconi agli italiani : “Fiducia nel governo? Sei un Coglione” - Beppe Grillo non tarda a rispondere (VIDEO) : Silvio Berlusconi agli italiani: “Avete fiducia al governo? E’ da coglioni”, Beppe Grillo replica “italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: ‘Sono un coglione o una persona intelligente‘. Risposta: ‘Sei un coglione’“. A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconidurante la sua visita a Metaponto, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. L’ex cavaliere si … Continue reading Berlusconi agli ...

Rete Imprese Italia : "Il governo non snaturi il Fondo garanzia Pmi" : Un innalzamento della soglia massima garantita per singola impresa da 2,5 a 4 milioni di euro aprirebbe il Fondo di garanzia per le Pmi alle mid cap, aziende con un numero di dipendenti tra 250 e 499, ...

Dimissioni sindaco - Crini : "non scarichi responsabilità sul governo" : L'Aquila - "Accolgo con dispiacere la notizia delle Dimissioni del sindaco de L'Aquila, Pierluigi Biondi. Ma lo invito a non scaricare sul governo responsabilità che non ci appartengono", dichiara Vito Crimi, sottosegretario per la ricostruzione post Terremoto. "Proprio ieri ho personalmente garantito che la prossima settimana sarà varato il decreto sisma, il quale prevede un finanziamento di 10 milioni di euro ...

Un governo di tecnici per narcotizzare la piazza. Ma in Algeria la protesta non si placa - di U. De Giovannangeli - : Perché le elezioni in programma nel 2019, come spiegato dallo stesso presidente, si terranno "nel prolungamento" di una Conferenza nazionale per la riforma politica e costituzionale, che dovrebbe ...

Algeria - un governo di tecnici per narcotizzare la piazza. Ma la protesta non si placa : Cosa non si fa pur di narcotizzare la piazza e preservare il potere. Il nuovo premier algerino, Noureddine Bedoui, ha promesso la formazione di un governo tecnico aperto al contributo di tutti gli schieramenti politici e che rappresenti "tutti i settori della società, in particolare i giovani". Nella sua prima conferenza stampa da premier dell'Algeria, Bedoui ha spiegato che il rinvio delle elezioni presidenziali è stato attuato ...

Cina - Bersani : “governo doveva gestire meglio la vicenda - ma non si prendano lezioni da chi fa più affari di noi” : “vicenda Italia-Cina? Credo che ci sia stato un limite nell’azione di governo, perché ci troviamo a essere più esposti politicamente, pur essendo quelli che in Europa hanno fatto meno affari con la Cina. Questo è molto curioso”. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. E spiega: “Dobbiamo fronteggiare un Trump che è campione di farsi gli ...

Sicilia : Musumeci attacca governo - 'non vigila su arterie Statali' : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - "La frana tra Porto Empedocle e Agrigento è l’esempio evidente di come chi dovrebbe vigilare sulle strade statali non lo sa fare. Il Governo nazionale se ne faccia una ragione!". Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci "non risparmia critiche a Roma per il