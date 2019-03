Italia nella storia | terzo posto nel medagliere con gli exploit di Windisch | Wierer e

L'Italia del biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Non bastasse, per rendere la giornata ancora più fulgida, con la vittoria di oggi - arrivata davanti alla russa Yurlova e alla tedesca Herrmann - la Wierer è tornata in testa alla coppa del mondo, ...

Sei Nazioni femminile – L’Italia straccia la Francia nel match conclusivo - azzurre seconde nella classifica finale [GALLERY] : La Nazionale italiana di rugby femminile tiene alto il proprio nome al Sei Nazioni 2019: vittoria contro la Francia all’ultima giornata Si pensava fosse un match non alla portata dell’Italia di rugby femminile, invece al Sei Nazioni 2019 le azzurre hanno battuto la Nazionale francese per 31-12. Dopo la sconfitta della nazionale maschile, le donne hanno domato le transalpine imponendosi con un risultato netto a Padova. Grazie a ...

TV - Rai Storia : “Italia : Viaggio nella bellezza” - alla scoperta dei depositi museali : Nell’immaginario comune i depositi dei musei sono considerati magazzini sporchi e polverosi dove sono nascoste opere che vengono negate alla pubblica fruizione. “Italia: Viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 18 marzo alle 22.15 su Rai Storia, sfata questo luogo comune con un Viaggio nei depositi di quattro grandi musei italiani: il Museo delle Civiltà di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo Archeologico di Adria e la ...

L'Italia campione del mondo nella Staffetta dello scialpinismo : E anche senza Damiano Lenzi - out per una caduta nell'Individuale e primo uomo nella storia ad aver vinto classifica di Coppa del mondo e de La Grande Course, che raggruppa le grandi classiche, nello ...

Rugby - Sei Nazioni – La migliore Italia del torneo mette paura alla Francia ma si arrende nella ripresa : azzurri ko 14-25 : L’Italia tiene testa alla Francia ma si spegne sul lungo periodo: gli azzurri che non riescono a sfatare il tabù vittoria che manca ormai da 4 anni L’Italia ci mette anima e cuore, passa in vantaggio, resiste, lotta, prova la rimonta e… perde. Niente da fare per gli azzurri nella 5ª sfida del Sei Nazioni 2019 che, purtroppo, corrisponde ad altrettante sconfitte. Nonostante la spinta dell’Olimpico di Roma, gli azzurri non riescono ad avere ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : Italia d’oro nella staffetta maschile! Quarte le donne - arriva l’argento dalla staffetta mista giovanile : Chiusura col botto per l’Italia ai Mondiali di sci alpinismo: nell’ultima giornata di gare a Villars arrivano l’oro nella staffetta maschile e l’argento nella staffetta mista giovani. Peccato per la staffetta femminile, che arriva al quarto posto, terminando ai piedi del podio. L’Italia chiude così con otto medaglie a livello senior. Di seguito podi e piazzamenti dell’Italia nelle tre gare di giornata: Ordine ...

Supergirl 3 in chiaro per la prima volta su Italia1 mentre Azie Tesfai diventa regular nella quinta stagione : Doppia notizia bomba per il pubblico di Melissa Benoist e della sua eroina con il mantello rosso perché se in Italia sembra che finalmente sia arrivato il momento di vedere gli episodi di Supergirl 3 in chiaro, dopo quasi due anni, negli Usa c'è un personaggio pronto a diventare regular nella quinta stagione. Sembra di parlare di due epoche diverse e in effetti è un po' così visto che il pubblico americano si prepara per il gran finale della ...

Via della Seta - perché l’Italia rischia di finire stritolata nella competizione Usa-Cina : di Roberto Iannuzzi* Mentre si attende l’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping la prossima settimana, a livello politico è emerso un serrato dibattito sul memorandum d’intesa che dovrebbe sancire l’adesione italiana al progetto della Belt and Road Initiative (Bri), il grande progetto cinese di integrazione eurasiatica altrimenti noto come Nuova Via della Seta. Ai sostenitori dell’iniziativa del governo gialloverde, che la considerano ...

Basket - Mondiali 2019 : stabilite le urne del sorteggio. Italia nella terza - non potrà affrontare gli USA nel primo girone : Sono state stabilite le otto urne che determineranno, domani, il destino delle 32 squadre partecipanti ai Mondiali di Cina 2019. Il sorteggio, infatti, dirà come saranno composti gli otto gironi da quattro della prima fase della manifestazione iridata, che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. L’Italia è stata inserita nella terza urna, assieme a Russia, Australia e Brasile, che quindi non potrà incontrare subito. Di seguito la ...