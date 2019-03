Superbike – Bautista trionfa anche a Buriram | “fantastico il duello con Rea”

Superbike Bautista non si ferma : a Buriram fa poker : Dimentichiamo tutto ciò che si sapeva sulla moderna Superbike. Jonathan Rea, almeno in queste prime uscite, ha perso le vestigia del 'Cannibale' per poggiarle sul serbatoio della Ducati V4R di Alvaro ...

Superbike - GP Thailandia 2019 - Alvaro Bautista : “Ho rischiato di cadere - ma abbiamo vinto la gara e sono piuttosto contento” : Va in archivio gara 1 del GP di Thailandia, valida per il Mondiale Superbike: a Buriram va in scena l’assolo di Alvaro Bautista, che rischia nelle primissime fasi di gara toccandosi con Jonathan Rea, ma poi riesce a scappar via. A fine gara i piloti andati sul podio sono stati intervistati a caldo, queste le loro parole. Alvaro Bautista (Ducati): “Oggi è stata più dura che in Australia, non sono partito benissimo ed ho perso la ...

Superbike - cannibale Bautista a Buriram : lo spagnolo regala alla Ducati il successo in Gara-1 : Il pilota della Ducati conquista la vittoria in Gara-1 a Buriram, precedendo sul traguardo il solito Jonathan Rea Alvaro Bautista non si ferma più, conquistando in rimonta Gara-1 del Gp della Thailandia. Il pilota della Ducati centra così la quarta vittoria in altrettante gare quest’anno, interrompendo almeno per il momento il dominio di Jonathan Rea, secondo al traguardo dopo un duello esaltante proprio con Bautista. Archiviato il ...

Superbike - in Thailandia la superpole è di Alvaro Bautista : Un devastante Alvaro Bautista fa sua la superpole del round thailandese della Superbike, disintegrando il precedente record del Chang International Circuit: 1'31"912, nove decimi sotto il 1'32"814 ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista domina gara-1 - Jonathan Rea si inchina - Marco Melandri è sesto : Stessa storia, stesso mare anche in Thailandia. Dopo i trionfi australiani di Phillip Island (Australia), lo spagnolo Alvaro Bautista fa sua anche la prima manche del GP di Thailandia 2019, seconda prova del Mondiale Superbike. Sul tracciato asiatico altra dimostrazione di forza chiara del centauro della Ducati che ha così ottenuto un altro successo in questo inizio di stagione, per lui, incredibile sulla Panigale V4 R. Niente da fare il per il ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : superpole. Alvaro Bautista domina la scena - Jonathan Rea deve inseguire : Nessuna sorpresa nella superpole del GP di Thailandia 2019, seconda prova del Mondiale Superbike. Lo spagnolo Alvaro Bautista, trionfatore nel primo round di Phillip Island (Australia), ha messo il proprio marchio anche sul tracciato asiatico ottenendo il miglior tempo di 1’31″912 in sella alla Ducati Panigale V4 R. L’iberico è stato l’unico ad infrangere il muro dell’1’32” e si candida al ruolo di ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

Superbike 2019 in Thailandia : a Buriram prove libere a Bautista. Bene le Yamaha : La prova di forza data da Alvaro Bautista a Phillip Island era stata sorprendente, ma una eventuale riconferma sul tracciato tailandese di Buriram, uno dei terreni di caccia preferiti da Kawasaki, ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista in testa dopo la prima giornata di libere davanti a Rea e Cortese - 6° Melandri : Il weekend del Gran Premio della Thailandia 2019, seconda tappa stagionale del Mondiale Superbike, si è aperto sulla falsariga di Phillip Island con Alvaro Bautista (Ducati) saldamente al comando nella prima giornata di prove libere nonostante la poca esperienza pregressa sul tracciato del Buriram. Lo spagnolo si è però subito dimostrato molto rapido fin dalle prime tornate con la sua Ducati Panigale V4 R ed ha chiuso la giornata davanti a tutti ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista in testa dopo la prima giornata di libere davanti a Rea e Cortese - 6° Melandri : Il weekend del Gran Premio della Thailandia 2019, seconda tappa stagionale del Mondiale Superbike, si è aperto sulla falsariga di Phillip Island con un Alvaro Bautista (Ducati) saldamente al comando nella prima giornata di prove libere nonostante la poca esperienza pregressa sul tracciato del Buriram. Lo spagnolo si è però subito dimostrato molto rapido fin dalle prime tornate con la sua Ducati Panigale V4 R ed ha chiuso la giornata davanti a ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Jonathan Rea vuole tornare a vincere - Alvaro Bautista a caccia di conferme dopo il tris australiano : Il Mondiale Superbike 2019 è finalmente cominciato tre settimane fa a Phillip Island (Australia) con il dominio assoluto del rookie spagnolo Alvaro Bautista, mentre nel prossimo weekend andrà in scena il Gran Premio della Thailandia, secondo round stagionale per il campionato dedicato alle moto derivate di serie. La lotta per il titolo iridato si è subito infiammata in Australia ed ora l’attesa per il secondo capitolo della sfida tra ...